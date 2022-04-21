Неожиданная высадка парашютистов вызвала панику в Капитолии

Парашютное шоу, в котором принимала участие команда Армии США «Золотые рыцари», застало врасплох столичную полицию. Стражи правопорядка подняли тревогу из-за возможного «воздушного вторжения» и спешно эвакуировали капитолийский комплекс, пишет CNN.



AP

Парашютная акция, в которой принимала участие команда Армии США «Золотые рыцари», встревожила полицию и привела к эвакуации Капитолия. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет CNN.

Самолёт с парашютистами, которые планировали поддержать столичную бейсбольную команду, получил одобрение маршрута от диспетчера аэропорта имени Рональда Рейгана. Но вашингтонские правоохранительные органы, судя по всему, ничего не знали о готовящемся мероприятии, поясняет телеканал.

По словам CNN, заметив самолёт, полицейские разослали по электронной почте предупреждение о «воздушном вторжении». Они утверждали, что судно «может представлять угрозу», и призывали покинуть Капитолий.

Затем полиция занялась срочной эвакуацией, включив сигнал тревоги по всему комплексу и окружающим его офисным зданиям. Офицеры обошли каждый кабинет, вынуждая людей как можно скорее выйти на улицу.

Собравшиеся на капитолийской площади чиновники и туристы могли наблюдать, как вызвавший опасения самолёт кружит вокруг Вашингтона и сбрасывает парашютистов на стадион «Нешнлс-парк». 20 минут спустя стражи правопорядка объявили, что тревога была ложной.

Позже полиция подтвердила, что здания конгресса продолжили свою работу. В свою очередь, Федеральное управление гражданской авиацией (ФАА) пообещало провести «тщательное расследование» инцидента.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обрушилась с критикой на ФАА за то, что оно своевременно не предупредило полицию о планируемом пролёте. «Эта необоснованная паника, вызванная этой очевидной небрежностью, была особенно болезненной для конгрессменов, сотрудников и работников учреждений, которые всё ещё не оправились от травмы, нанесённой нападением на их рабочее место 6 января», — сказала она.

Между тем это уже не первый подобный инцидент. Так, в январе 2011 года Капитолий пришлось временно эвакуировать после того, как в ограниченное воздушное пространство случайно вошёл коммерческий авиалайнер, напоминает CNN.