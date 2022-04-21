 

Бакучиол: волшебное средство разглаживает морщины, осветляет пигментные пятна и выравнивает кожу лица

21.04.2022, 15:31, Разное
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В последние годы большой популярностью пользуется косметика на основе бакучиола. Этот ингредиент является хорошей альтернативой ретинолу. Он омолаживает кожу, а также делает ее светлой и ровной. В статье мы расскажем, чем полезно это волшебное средство и как его использовать.

Что это такое

Бакучиол – вещество, которое получают из листьев и семян растения бабчи (psoralea corylifolia). Оно произрастает в Южной Азии. Экстракт бабчи с древних времен применялся в аюрведической и традиционной китайской медицине. Его использовали для лечения экземы, устранения кожных воспалений и заживления ран.

Полезные свойства

Бакучиол является мощным антиоксидантом. Он делает кожу более эластичной и упругой, устраняет морщинки и другие возрастные изменения, а также защищает от ультрафиолета. Положительный эффект достигается естественным путем, за счет увеличения выработки коллагена.

Это вещество обладает отбеливающими свойствами. Оно эффективно борется с пигментными пятнами, так как подавляет синтез меланина.

Кроме этого бакучиол отличается хорошими противовоспалительными и противоугревыми качествами. Он успокаивает раздраженную кожу и устраняет акне.

Преимущества перед ретинолом

По своему действию на кожу бакучиол похож на ретинол. Но вещество растительного происхождения имеет немало преимуществ.

Косметика с ретинолом обладает сильными омолаживающими свойствами. Но она не всегда хорошо переносится, так как ретиноевая кислота истончает кожу. Это приводит к шелушению, покраснению и сухости эпидермиса.

Кроме этого средства на основе ретинола увеличивают фоточувствительность кожи. После их применения требуется избегать воздействия солнечных лучей.

Бакучиол действует гораздо мягче, чем ретинол. Он подойдет людям с чувствительной кожей. После применения бакучиола вам не придется избегать солнца, так он не вызывает фотосенсибилизацию.

Как использовать

В продаже можно встретить кремы и сыворотки с бакучиолом. Их рекомендуется использовать женщинам старше 30 лет. Эти средства предотвратят возрастные изменения.

Косметику с бакучиолом можно использовать в любое время дня. Ее следует включить в свой ежедневный уход за лицом и наносить утром и вечером.

Если вы используете продукты с бакучиолом для борьбы с пигментацией, то их следует сочетать с кремами на основе витамина C. Это усилит отбеливающий эффект.

Кремы и сыворотки с бакучиолом также полезно сочетать с продуктами на основе глутатиона. Это создаст еще больший антиоксидантный и антивозрастной эффект.

Заключение

Если ваша кожа слишком чувствительна к ретинолу, то вы можете использовать средства с бакучиолом в качестве безопасной альтернативы. Они обладают аналогичными полезными свойствами, но действуют щадяще и не раздражают эпидермис.



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