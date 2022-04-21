Притворяться другим человеком, чтобы подружиться с кем-то: почему такое поведение больше всех вредит нам самим

Многие люди готовы на все, чтобы привлечь внимание и одобрение окружающих. Они лгут всем вокруг и даже самим себе, даже иногда унижают других людей, чтобы прослыть своими среди определенной группы. Но пытаться выставлять себя тем, кем вы на самом деле не являетесь, очень опасно. Это рано или поздно обязательно обернется против вас и превратит вашу жизнь в череду провалов, разочарований и проблем.

Опасная концепция «выбери меня»

Впервые в Интернете негласное движение «выбери меня» стало набирать обороты в 2018 году, когда хэштег “TweetLikeaPickMe” стал вирусным. У девушек эта концепция сводится к крылатым фразам вроде «я не такая, как другие девушки». Они нарочито отказываются тусоваться с другими женщинами, потому что те «слишком глупые».

Эти девушки идут на все, чтобы показать, что они естественные, непринужденные, интересуются спортом, умеют пить пиво и ненавидят «крашеных дурочек-пустышек», к которым причисляют всех остальных женщин. Проблема в том, что девушка «выбери меня» действует таким образом только для того, чтобы привлечь внимание мужчин, но сама совершенно не соответствует этому образу.

А как насчет парней?

Концепция «выбери меня» у парней во многом отличается. Они используют крайнее самоуничижение по отношению к себе, чтобы вызвать сочувствие и (в их глазах) романтическое внимание со стороны женщин. Обычно они пытаются выудить комплименты, описывая, какие они «уродливые» и «жалкие» и как они недостойны внимания.

Проблема заключается в том, что парни в этом случае сознательно используют эмпатию человека, чтобы получить свидание, что является формой эмоциональной манипуляции. Они часто плохо понимают границы дозволенного и продолжают изображать «уродцев» и требовать внимания и одобрения, даже когда их игнорируют в обществе.

После того как их отвергли, они резко обращаются к агрессии и оскорблениям. Это говорит о том, что такие мужчины неискренни в своей низкой самооценке. На самом деле они прекрасно знают себе цену и даже используют повышение своих достоинств. И хотя значимость этой концепции может быть слегка преувеличена в соцсетях, поведение «выбери меня» вполне реально, и вот как избежать его в повседневной жизни.

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Не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь

Для многих поведение «выбери меня» может включать в себя действия, которые не совсем соответствуют тому, кто вы есть на самом деле. Как бы банально это ни звучало, притворяться кем-то, кем вы не являетесь, чтобы привлечь чье-то внимание, неразумно и даже опасно. Это рано или поздно закончится плохо.

Например, если вы соврете, что вам нравится какое-то направление в музыке, то это поможет вам только в краткосрочной перспективе. Вас все равно выведут на чистую воду очень скоро. Ну или вам придется мучить себя, посещая концерты и «наслаждаясь» песнями, которые на самом деле вызывают у вас только приступ головной боли.

Приспособленчество может быть опасно

Рано или поздно всем станет очевидно, что вы солгали, чтобы произвести на них впечатление. Это плохо отразится на вас, потому что вы будете выглядеть не только нечестно, но и жалко. Это действительно непривлекательно, будь то заискивание из желания завязать близкие отношения или просто ложь ради дружбы с кем-то.

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В более общем смысле, если вы обнаружите, что ведете себя не так, как обычно, в присутствии определенного человека, то просто будьте собой. Не нужно изо всех сил стараться сделать кому-то одолжение или говорить определенные вещи с единственной целью — вызвать похвалу и внимание. Это будет та же концепция «выбери меня», которая станет для вас роковой.

Не унижайте других людей

Все эти действия включают унижение себя тем или иным образом, чтобы получить чье-то одобрение. Это то, чего вам не следует делать, потому что вы стоите большего. Но еще хуже, когда в желании произвести впечатление на кого-то вы начнете унижать других. У каждого наверняка когда-то был такой друг, который полностью менялся перед новыми людьми: внезапно делал вас объектом всех своих шуток, чтобы произвести на них впечатление.

Подобное поведение может происходить везде — на работе, среди друзей, на вечеринке. Вы можете, например, столкнуться с коллегами, которые постоянно рассказывают начальству о ваших мелких ошибках, при этом преувеличивая свои собственные достижения. Или стать объектом насмешек «друзей», которым вы до этого полностью доверяли.

Как бы вам ни хотелось возвысить себя в глазах других людей, не втягивайте никого в свою концепцию «выбери меня». Не стоит никого унижать лишь для того, чтобы усилить свои хорошие качества перед желаемым человеком. Если даже вы чувствуете какую-то угрозу из-за присутствия вашего друга или коллеги, не втягивайте их в эту некрасивую игру.

Постарайтесь четко определить, кто вы есть, и не отступать от этой позиции. Так вы пойдете по жизни более уверенно. В конце концов, если вы будете сбивать людей с ног на пути вверх по лестнице, все меньше останется тех, кто сможет поймать вас внизу в случае падения.