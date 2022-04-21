Мнение: Второй удар по доллару

Банк России готовит судебные иски к странам Запада, укравшим наши золотовалютные резервы. Решение о краже денег у России было очевидно незаконным, так что при справедливом судебном разбирательстве мы имеем полное право на возврат наших денег.

В самом деле, представьте, что вы сдали в гардероб театра пальто. Если гардеробщик скажет, что конфисковал ваше пальто, так как в антракте вы подрались с другим зрителем, мало кто сочтёт его доводы убедительными. После справедливого разбирательства гардеробщика или накажут, или как минимум заставят вернуть принятую на хранение одежду. Если же руководство театра встанет на сторону гардеробщика, по городу немедленно распространится новость — в театре «Полосатый клоун» воруют одежду.

Цитирую RT:

https://russian.rt.com/business/article/992370-nabiullina-cb-rezervy-sud

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о планах оспорить в суде решение западных стран заморозить золотовалютные резервы России. Как уточнила председатель ЦБ, регулятор будет готовить иски и собирается их предъявить. По словам специалистов, зарубежные организации действовали в соответствии с санкциями, но не имели юридических оснований для блокировки российских денег. На этом фоне у Центробанка есть шансы добиться разморозки своих средств, считают эксперты. В противном случае у ЦБ будет законное право применять ответные меры и блокировать иностранные активы на территории РФ, подчёркивают аналитики.

Я выделил жирным — «эксперты считают, что у ЦБ есть шансы добиться разморозки своих средств». Теоретически шансы и вправду есть. Шансы маленькие, ибо западные суды столь же бесчестны, как и западные политики, но судов будет много, в разных странах ситуация разная, так что одно из множества решений вполне может быть принято в пользу России.

Однако важна тут не попытка возврата денег. Украденные Западом резервы следует считать потерянными, и если ЦБ сумеет вернуть хотя бы небольшую их часть, это будет приятным сюрпризом, не более того. Важно другое: обращение в западные суды даёт нам возможность нанести сильный удар по доллару, нанести Соединённым Штатам серьёзнейший вред. Столь славную возможность упускать никак нельзя.

Доллар является так называемой резервной валютой. Люди покупают и продают товары за доллары, потому что это в первую очередь удобно. Вот попробуйте купить мадагаскарский кофе за ариари — настрадаетесь. Сложности начнутся уже в тот момент, когда вы попробуете выменять ариари на рубли. В итоге, конечно, поменяете, но при ближайшем рассмотрении окажется, что вы всё сделали… через доллар. Поменяли рубли на доллары, потом доллары на ариари, потом заплатили за груз кофе. Потому что доллар — он и в Африке доллар, эту валюту понимают и принимают все.

Доллара в мире финансов вообще очень много. К примеру, некоторые крупные российские банки сильно пострадали в феврале, так как хранили золото не в виде физических слитков в своих подвалах, а в виде долларовых расписок на американское золото. И вообще, доллар считался до последнего времени чуть ли не единственной денежной единицей для серьёзных дел. Дескать, если мы строим завод, то считаем всё в долларах, ну а если идём в ресторан выпить кофе, то там, так уж и быть, расплатимся местными тугриками.

Изменить ситуацию было очень непросто, приходилось преодолевать огромное сопротивление бизнес-сообщества. Как верно замечает Кримсональтер, проблему можно сравнить с переходом на линукс. Теоретически особой разницы нет: даже для продвинутых пользователей со специфическими запросами. Но на практике при замене виндоуз на линукс неизменно поднимается истошный визг, а громче всех при этом возмущаются сисадмины, так как основные хлопоты в процессе перехода вешают именно на них.

Вот так и с долларом. Каждый банк, каждый экспортёр, каждый импортёр в мире по умолчанию защищает доллар, потому что привык работать с долларом, и замена доллара на национальную валюту — дело весьма хлопотное, чреватое расходами и проблемами. Так зачем же им отказываться от доллара, если убытки от этого есть, а видимых преимуществ — нет?

Россия осознала необходимость слезть с долларовой иглы уже в тот момент, когда мы на неё сели, прямо в 1990-е. Постепенно, медленно, мы выращивали самостоятельный рубль. В 2005 году, например, магазинам запретили выставлять ценники в «у.е», в условных единицах. Машины и квартиры, которые долго продавались исключительно за доллары, также со временем начали продаваться за рубли. В 2014 году, после первой санкционной агрессии США, даже скептикам в России стало ясно, что надо идти ещё дальше, надо откреплять доллар от всей внутренней и внешней торговли. Надо делать энергорубль, продавать нефть и газ за рубли.

Но жизнь — не компьютерная игра. И даже если высшее руководство страны даёт твёрдое поручение, на два-три уровня ниже оно упирается в банкиров, менеджеров и промышленников, которым гораздо удобнее оставаться со старым добрым долларом. Отказ от доллара, повторюсь, весьма хлопотен, поэтому наверх шли рапорты в духе «мы всё понимаем, мы обязательно перейдём на рубли, но пока что ещё не успели всё подготовить, давайте подождём ещё год». И действительно — платежи в долларах нормально шли, поэтому многим казалось, будто всё в порядке, будто ничего срочного в отказе от доллара нет.

Февраль 2022 года ситуацию изменил: американцы открыто украли у России 300 млрд долларов. И если раньше на доллар работала репутация, — «ну это же американский доллар, там всё железобетонно, с ним ничего не случится», — то теперь репутация доллара испорчена. Если бы американцам удалось перевести инцидент в формат публичной порки, уничтожить финансовую систему России, столь серьёзных репутационных проблем у доллара бы не было. Но рубль-то устоял, вот в чём главное поражение американцев. Поэтому заморозка 300 млрд долларов из резервов российского ЦБ выглядит со стороны внешнего наблюдателя не наказанием подчинённого, а воровством у равного.

Теперь наш ЦБ готовит добивающий удар — публичную дискредитацию судебной системы Запада. До последнего времени у судов в США и Европе была репутация пусть несовершенных, но всё же дружественных для бизнеса. Российский Центробанк собирается устроить судам на Западе большое дефиле позора — заставить западные суды открыто вытереть ноги о законы собственных стран. Когда западные суды вынесут политически мотивированные вердикты, оправдывающие воровство денег у России, их репутация будет испорчена безнадёжно.

Условная корпорация из Китая или Индии ранее строила свои планы на предположении, что её работа с Западом защищена местными судами, и что открыто грабить её на Западе не будут. Большая часть менеджеров рассуждала примерно так: я торгую за доллары, так как это надёжно, а прибыль вывожу на Запад, где мои деньги будут в полной безопасности. Теперь менеджеры из Китая, Индии и так далее видят, что долларовые активы могут у них в любой момент отобрать, а «честные западные суды» выйдут в этот момент на перекур, чтобы не слышать криков теряющей деньги жертвы. Вот это уже достаточно веская причина, чтобы руководители по всему миру начали отказываться от доллара не только в намерениях и мечтах, но и на практике, прямо начиная с сегодняшнего дня.

Пожалуй, 300 млрд долларов — весьма низкая цена за возможность нанести столь серьёзный удар нашему врагу. Напомню, США не только открыто заявляют о намерении уничтожить Россию, но и активно работают в этом направлении, нанося нам ощутимый вред как на экономических, так и на военных полях сражений. Нынешний Украинский кризис — полностью дело рук американцев, на 100%. А если нам удастся сломать доллар, Россия будет в безопасности, так что денег на эту задачу жалеть не стоит.

Разумеется, когда ЦБ размещал резервы в долларах, он исходил из другой логики. ЦБ готовился к двум вариантам кризисов: или к экономическому, и тогда доллары помогли бы защитить рубль от падения, или к политическому, и тогда золото с юанями обеспечили бы нашей экономике достаточный запас прочности. Разразился кризис второго типа, политический, долларовая (и евровая) часть резервов была утеряна, но золото с юанями позволили надёжно защитить рубль. Сейчас вполне очевидно, что план ЦБ был далёк от идеала, однако это тот редкий случай, когда тактическое поражение может обернуться стратегической победой России. Возможно, за удовольствие от кражи 300 млрд долларов американцам придётся заплатить досрочным обрушением всей своей финансовой системы.

Сегодня мы не обсудили ещё одну сторону вопроса — те активы, которые ЦБ теперь имеет право забрать у Запада в качестве компенсации за украденные у нас резервы. Тут перед нами тоже открываются весьма интересные перспективы, однако, думаю, это уже тема для отдельного поста.