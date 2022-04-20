Екатерина Соколова-Жубер про сериал “Пассажиры”, кармический долг перед Гилевым и подарки героине Чиповской

Катя, как получилось, что из актрисы сериала “Пассажиры” ты переквалифицировалась в сценаристы нового сезона?

На самом деле все было совсем наоборот. Писала я с самого начала – вместе с Русланом Сорокиным мы придумали первые серии, а третью, где как раз появляется Кирилл, персонаж Сергея Гилева, я написала сама. А вот как актриса я выступила в сериале совершенно случайно. На одной из читок, которые обычно проходят перед съемками, Карен Оганесян вдруг сказал: “Слушай, а давай ты сыграешь Веру?”. “Это точно она!”: подтвердил Кирилл Кяро. По сценарию, его герой влюблен в эту девушку, работницу заправки. А она тихая, скромная, терпит плохое отношение к себе от другого персонажа, отца своего ребенка. В общем, полная мне противоположность. Но играть было интересно – существовать в таком принятии, терпении, любви.

А ты тогда какая?

Я больше похожа на Мэри, героиню Ани Чиповской. В этом сезоне я полностью прописывала ее характер и многое взяла из своей жизни. Например, отношения с родителями. Я родилась в семье математиков, и они хотели, чтобы у меня была стабильная и понятная профессия – я должна была поступить на факультет экономики, другие варианты даже не обсуждались. Я каждый день вставала в 5 утра, чтобы успеть на пары. В какой-то момент мне это все надоело, и я устроила революцию – взяла академ и с друзьями уехала в Индию. А еще я подарила героине шкатулку с сюрпризом, платье в пайетках и смешную шубу – у меня есть такая. И самое главное в Мэри от меня – это ранимость и закрытость от мира.

Родители тогда были в шоке от вашего решение уехать в другую страну?

Сейчас у нас очень хорошие отношения, родители меня во всем поддерживают. Но тогда меня было не остановить: я решила, что хочу посмотреть весь мир. И почти исполнила свою мечту: побывала во всех крупных городах Европы и Азии, не охваченными остались только Марокко, Япония и Австралия. А в Индию сейчас приезжаю как к себе домой – мне нравится эта суета, рикши, каждый норовит схватить твой чемодан, чтобы заработать чаевых. Когда мы с друзьями приехали сюда в первый раз, мы объехали весь Раджастхан. В наше путешествие входили и поезда первого класса, когда заходишь и практический полвагончика твои – все в дереве, в лаке, а обслуживание, как в дорогом отеле. Но и на самых дешевых поездах, где три ряда полок, и люди буквально сидят друг на друге. Однажды нас привезли на границу с Пакистаном. Когда мы проснулись, везде ползали скорпионы!

Уж не они ли указали тебе на актерский путь?

Такие провидения хороши в кино. Но в моей жизни сначала был филфак МГУ, куда я перевелась с экономического факультета. Во время учебы я подрабатывала помощником стилиста – таскалась по ТЦ, собирая образы для глянцевых журналов и каких-то съемок. Мне очень нравилось, что для фото и видео нужны совершенно разные текстуры. Я даже хотела пойти учиться на театрального костюмера. И такой случай однажды подвернулся. Тогда был год дружбы Польши и России, много возможностей по обмену. А у меня еще и дед из поляков. Звезды сошлись – я поступила в школу режиссуры и актерского мастерства при театре в Кракове. Думала, буду костюмы делать, а стала ставить спектакли и играть в постановках. Когда вернулась в Москву, поступила в школу драмы к Герману Сидакову. Только недавно узнала, что брать он меня не хотел, но вступился Серега Гилев. Он, тогда уже выпускник, пришел на отборочный тур и сказал Сидакову: “Давайте возьмем, хорошая же девчонка”. Эту историю Гилев мне недавно на съемках рассказал.

И вот ведь как удивительно, я же вернула ему этот кармический долг. В первом сезоне “Пассажиров” я прописывала роль наркомана Кирилла. И когда стали обсуждать, кто бы мог его сыграть, я предложила Гилева. Нашему режиссеру Карену Оганесяну не понравилась эта идея: “Гилев? Этот щуплый парень – нет!” Но на пробы позвал. А при встрече понял – это он, Кирилл. Кстати, с Аней Чиповской была похожая история. На роль Мэри, над которой тоже работала я, сначала пригласили другую актрису, но у нее не сложилось по графикам. И я предложила Аню.

Сергей Гилев и Анна Чиповская, сериал “Пассажиры”

Вы тоже были дружны как с Гилевым?

Мы знали друг друга, но никогда близко не общались. У всех артистов есть образ, созданный их ролями. Мне показалось, что образ Чиповской – как раз то, что нужно. И не ошиблась – Аня оказалась стопроцентным попаданием.