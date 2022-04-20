France 24 – французы недовольны своей демократией — они устали выбирать «меньшее из двух зол»

Президентские выборы во Франции развиваются по тому же сценарию, что и в прошлый раз: во второй тур гонки вновь вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Она остаётся «одиозной фигурой», которую многие французы ни при каких обстоятельствах не хотят видеть главой государства, пишет France 24. Между тем социологи и политологи предупреждают, что французский электорат крайне утомила необходимость голосовать не за, а против — а эта фрустрация почти наверняка обернётся снижением явки, что может пойти на руку Ле Пен.



AP

Приближается намеченный на 24 апреля второй тур президентских выборов во Франции — и миллионы французских граждан вот уже в третий раз за последние пять гонок за пост главы государства готовятся голосовать не за какого-либо кандидата, а против фигуры, которую, с их точки зрения, ни в коем случае нельзя пускать во власть, пишет сайт France 24. Как подчёркивает обозреватель канала, этой фигурой стала кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен — но хотя до сих пор мобилизация электората против ультраправых сил всякий раз оборачивалась для них сокрушительным поражением, она всякий раз усиливала внутри французского общества гнев и обиду, приводя к снижению явки.

Пять лет назад нынешний президент Эммануэль Макрон уже смог уверенно одолеть Ле Пен, но опросы показывают, что в этом году разрыв между кандидатами будет гораздо менее заметным — тем паче, что значительная часть избирателей говорят, что такой «матч-реванш» им совершенно не нужен, продолжает автор материала. «Второй тур знаковых для Франции выборов должен был стать кульминационной точкой в демократической жизни страны, моментом, когда большинство граждан сплачиваются вокруг некоего замысла, платформы или же лидера («лидерок» у нас ещё пока не было), — пишет журналист. — Однако теперь, на середине нынешней двухэтапной гонки, все признаки говорят о том, что состоянием своей демократии французы всё больше недовольны — даже притом, что стандарты у этого народа, известного своим пессимистичным настроем и бунтарским духом, отнюдь не высокие».

По информации France 24, социологи предсказывают, что 24 апреля Францию может ждать новый антирекорд в плане явки, связанный не только с тем, что прошлая президентская пятилетка была очень неспокойной и сопровождалась уличными столкновениями и коронавирусными локдаунами: многие избиратели признаются, что ощущают, будто их заставляют выбирать «меньшее из двух зол». Такая «неудовлетворённость» электората не сулит ничего хорошего ни для явки, ни для демократии, подчеркнул в интервью каналу политолог из Лилльского университета Тристан От. «Мы, скорее всего, увидим повторение того, что случилось в 2017-м, когда явка во втором туре упала, а избиратели в знак протеста против того, какой выбор кандидатов им предоставили, испортили или оставили пустыми рекордное количество бюллетеней», — предупредил эксперт.

В первом туре нынешних выборов на участки не пришли четверть избирателей, что стало самым большим показателем по воздержавшимся с 2002 года, когда во второй тур вышел Жан-Мари Ле Пен, напоминает обозреватель France 24. Как отмечает журналист, комментаторы, впрочем, ожидали ещё более печальной статистики по явке, объясняя это тем, что предвыборные кампании кандидатов вышли тускловатыми и были быстро заслонены в информационном поле украинскими событиями, а действующий президент в гонке практически не участвовал. По днным France 24, соцопросы, проведённые перед первым туром, действительно показали, что 80% французов сочли предвыборную агитацию «низкокачественной»; при этом 55% респондентов заявили, что «недовольны», а 37% — что «рассержены» тем, как проходят выборы. Вместе с тем, хотя на таком фоне относительно высокая явка по сравнению с 2002 годом была воспринята с облегчением, нельзя забывать, что на тех выборах ко второму туру она резко выросла из-за мобилизации избирателей, шокированных успехом отца Ле Пен — а в этом году такого можно не ждать, полагает Тристан От.

Вплоть до выборов 2017 года президентские выборы во Франции проходили по стабильному шаблону: ко второму туру явка резко возрастала и страна делилась на два больших лагеря, чаще всего — по принципу «левые против правых», констатирует журналист France 24. Но успехи ультраправых такое равновесие разрушили: судя по результатам первого тура, теперь избиратели сформировали три примерно равновесных лагеря: правые-центристы, склоняющиеся к Макрону; ультраправый блок, поддерживающий Ле Пен; и разрозненные левые, которые пытались предотвратить повторение 2017 года и чуть было не сумели это сделать — но всё-таки не сумели. Как объясняет Тристан От, левого избирателя на участки привлёк политический ветеран Жан-Люк Меланшон, показавший весьма солидный результат благодаря неожиданно высокой явке в тех регионах, где у него было преимущество. По словам Ота, Меланшона пришли поддержать молодые граждане, голосовавшие впервые, те, кто долгое время отказывался от участия в выборах, а также противники Ле Пен, которые хотели выбить её из гонки. Однако, поскольку кандидат теперь вылетел из гонки, эксперт опасается, что многие его сторонники просто проигнорируют второй тур из-за убеждённости в том, что их волеизъявление обессмыслено. «Многие молодые люди считают, что их не слышат, а их основные чаяния в рамках предвыборной кампании просто проигнорировали», — пояснил От.

Впрочем, для такого электората проблема заключается в отсутствии не столько «своего» кандидата, сколько приемлемых вариантов вообще: с одной стороны, Ле Пен — несмотря на все свои усилия по коррекции имиджа — по-прежнему остаётся для многих избирателей всех возрастов слишком одиозной личностью; с другой же — значительную часть молодёжи отторгает и Макрон, правительство которого делало жёсткие высказывания против распространения в академической среде «пробудизма» и «исламофашизма», а также жёстко подавляло уличные демонстрации, разъясняет обозреватель France 24. По этой причине во Франции уже получил распространение протестный лозунг «Нам не надо ни Ле Пен, ни Макрона». Такие протесты, полагают эксперты, служат предупреждением Макрону от молодёжи: избиратели дают ему понять, что, если он сможет переизбраться, они останутся начеку.

Как отмечается в материале France 24, одной из центральных тем первого срока Макрона стали разговоры о необходимости «вдохнуть новую жизнь во французскую демократию», вдохновлённые выступлениями «жёлтых жилетов» — ведь одной из главных отличительных черт этого движения была попытка отобрать контроль над политической системой у партий и государственных институтов, которые «жилеты» считали недемократическими, и вернуть его народу. Жан-Люк Меланшон смог привлечь представителей движения на свою сторону — а также других противников системы «президентской монархии» — именно за счёт того, что пообещал в случае своей победы составить проект новой Конституции, совершив переход от нынешней Пятой республики, созданной генералом де Голлем и характеризующейся практически ничем не ограниченной властью главы государства, к шестой, подчёркивает автор статьи.

Научно-исследовательский институт мировой экономики Петерсона ещё в 2014 году в исследовании о необходимых Франции политических реформах призывал положить конец «эпохе, когда в стране раз за разом выбирают нового короля и раз за разом выставляют его вон», отмечая, что главу государства необходимо «как минимум лишить полномочий назначать премьер-министра, назначать выборы и занимать пост главнокомандующего», цитирует документ France 24. Как писали эксперты института, французская избирательная система, предназначенная для легитимизации широчайших полномочий президента через проведение двух туров, по итогам которых победивший кандидат получает как минимум 50% голосов избирателей, всё чаще даёт прямо противоположный результат: из-за того, что избиратели, стремясь не допустить победы ультраправого кандидата, прибегают к методам «умного голосования», президентом становится не лидер, действительно имеющий всенародную поддержку, а «тот, кто не Марин Ле Пен».

В конечном счёте результат второго тура во многом определит электорат Меланшона — и хотя кандидат успел по меньшей мере четыре раза обратиться к своим сторонникам с призывом не отдать ни одного голоса сопернице от Национального объединения, политологи полагают, что многие отчаявшиеся избиратели вполне могут отказаться вновь спасать Францию от ультраправых, говорится в материале France 24. Поэтому всё будет зависеть от того, в каком из лагерей окажется меньше воздержавшихся: среди популистов, которых сплотила вокруг себя Ле Пен, или же среди левых, подытоживает обозреватель канала.