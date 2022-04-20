Fox – США объявили мораторий на противоспутниковые стрельбы — и призвали последовать их примеру

Соединённые Штаты стали первой страной, отказавшейся от испытания противоспутниковых ракет. Они опасались, что стрельбы приведут к захламлению орбиты мусором, пишет Fox News. Хотя вице-президент США Камала Харрис и указала на то, что такое решение принесёт пользу всем, администрацию Байдена раскритиковали за то, что она ставит под угрозу американские национальные интересы.



AP

Соединённые Штаты стали первой страной, которая прекратила испытания противоспутниковых ракет на фоне опасений, что космический мусор, захламляющий орбиту в результате этих запусков, может представлять угрозу интересам в военной и коммерческой сфере. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что также приостанавливает испытания, чтобы подчеркнуть, что именно российские стрельбы противоспутниковым оружием привели к появлению поля из космического мусора, пишет Fox News.

О решении запретить стрельбы сообщила вице-президент США Камала Харрис во время своей речи на базе Космических сил Ванденбёрг в Калифорнии.

«Мы — первая страна, которая взяла на себя такое обязательство, и сегодня от имени Соединённых Штатов Америки я призываю все страны присоединиться к нам, — сказала она. Независимо от того, есть ли у страны присутствие в космосе или нет, мы считаем, что это принесёт пользу всем точно так же, как приносит пользу всем и сам космос».

Вместе с тем американские законодатели практически сразу раскритиковали такой шаг Вашингтона, отметив, что он ослабит позиции США в рамках мировой космической гонки.

«Лишение нас в одностороннем порядке возможности наращивать наш космический потенциал ставит под угрозу нашу национальную безопасность и ослабляет нашу способность отвечать на нарастающую угрозу со стороны РФ и Китая», — заявил конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер.

Ему вторил и конгрессмен Майк Роджерс, который напомнил, что запрет «бесполезен в плане сдерживания противников США». «И русские, и КПК продемонстрировали свой противоспутниковый потенциал — и было бы наивно думать, что они не собираются применять его против наших технических средств», — отметил он.

Ранее в ноябре РФ сбила вышедший из строя советской спутник, из-за чего на орбите появилось более 1500 новых обломков космического мусора, которые представляли определённую опасность для Международной космической станции.

Что же касается Китая, то он уничтожил метеорологический спутник в 2007 году, который разлетелся на 3000 кусков космического мусора. Индия же провела подобные стрельбы в 2019 году. Не остались в стороне и США: в 2008 году они запустили с корабля ракету-перехватчик, чтобы сбить спутник-разведчик, который не работал должным образом.