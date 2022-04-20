WP – министр финансов США собирается бойкотировать встречи G20, на которых будет Россия

На этой неделе пройдут встречи «Большой двадцатки» и министр финансов США намерена бойкотировать те заседания, на которых будет присутствовать Россия, пишет The Washington Post. По словам источников издания, таким образом она хочет показать отношение к спецоперации РФ в Донбассе.



AP

Министр финансов США Джанет Йеллен бойкотирует ряд встреч в рамках «Большой двадцатки» на этой неделе, чтобы таким образом выразить свой протест против российской спецоперации на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Минфине. Она будет присутствовать на открытии форума, чтобы поддержать министра финансов Украины, которого тоже там ожидают. Но другие сессии, на которых будет присутствовать Россия, например, по устойчивым финансам, она посещать не намерена. Министр финансов РФ Антон Силуанов будет принимать участие в «Большой двадцатке» виртуально. США включили его в санкционный список.

Эта международная встреча станет первой с момента начала спецоперации России. И она покажет, как реагируют главные международные организации на сложившуюся ситуацию. Многие из стран «Большой двадцатки» осудили Россию, но некоторые из важнейших государств, такие как Китай и Индия, этого не сделали. И многие богатейшие страны, включая большую часть Европы, остаются в большой зависимости от российских нефти и природного газа, что показывает, как глубока связь российской экономики и остального мира, несмотря на санкции.

На тех встречах, которые Джанет Йеллен собирается посетить, она рассчитывает осудить Россию и призвать к тому, чтобы её исключили из глобальных финансовых институтов. Ни одна из стран «Большой восьмёрки» не принимает участия в полном бойкоте встреч.

При этом некоторые эксперты заявили, что Йеллен стоило бы остаться на встрече и напрямую высказать РФ то, что она думает по поводу её действий, ведь такие встречи дают редкую возможность это сделать. «Я думаю, это ошибка — быть на форуме, где США могут выразить свою позицию лучше, чем сдать территорию или поле боя России», — заявил политолог Ариэль Коэн.

Дилемма по поводу участия в «Большой двадцатке» отражает более широкую проблему, с которой столкнулись американские политики, которые хотят сохранить влияние на мир среди всё более влиятельных конкурентов. Группа G7 небольшая, она состоит из близких США союзников, и они вместе осудили Россию. Но такие страны, как Китай и Индия, в последнее время стали сильнее, и западным странам всё больше приходится с ними сотрудничать, чтобы изменить глобальную экономическую систему. Из-за этого важность «Большой двадцатки» выросла, но на неё Штатам сложнее оказывать влияние.

Дилемма о бойкотировании G20 поднимает вопрос о том, как в принципе управлять глобальной экономикой, в которой мощные и разные игроки, отмечают эксперты. Чтобы «рулить» глобальной экономикой, нужна группа побольше «семёрки».

Президент США Джо Байден прежде призвал исключить Россию из «Большой двадцатки». Но на этом форуме нет автоматического механизма исключения — разве что этого захотят все остальные члены группы, пишет The Washington Post.