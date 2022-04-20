 

NTD – китайский пианист-виртуоз сыграл концерт среди заснеженных альпийских вершин

20.04.2022, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский пианист-виртуоз Лан Лан провёл концерт среди заснеженных альпийских вершин. Как передаёт NTD, музыкант сыграл классические произведения на высоте 3500 метров над уровнем моря в Бернских Альпах в Швейцарии. Лан, который впервые выступал в такой обстановке, исполнил три композиции, включая китайскую.

Концерт среди заснеженных альпийских вершин. Китайский пианист Лан Лан сыграл классические произведения на высоте 3500 метров над уровнем моря. Для выступления он выбрал перевал в Бернских Альпах в Швейцарии. Здесь же находится самая высокогорная железнодорожная станция Европы.

Концерт длился восемь минут. Пианист исполнил три композиции, включая китайскую. Говорит, что впервые выступает в такой обстановке.

ЛАН ЛАН, пианист: Сердце бьётся немного чаще, но мне очень понравилось. Чувствую себя прекрасно, и особых трудностей не было.

Лан Лана считают пианистом-виртуозом. Он родился в Китае в 1982 году. В два года услышал в мультфильме «Том и Джерри» Венгерскую рапсодию Ференца Листа. После этого увлёкся музыкой. Учиться начал в три года, а уже в пять занял первое место на фортепианном конкурсе в Шэньяне. В 97-м вместе с родителями эмигрировал в США.

Пианист создал Международный музыкальный фонд Лан Лана. Его цель — популяризовать классическую музыку в мире. Особое внимание уделяется обучению юных музыкантов.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Мнение: Письмо: “Нужна была драма”

02.08 / LG намерены выпустить доступные смартфоны с поддержкой 5G

23.12 / Мнение: Сравнение доходов России и Латвии, причины инфляции в США и парадокс борьбы с Россией

27.07 / Мнение: Захват ратуши в Пуатье

16.05 / Мнение: Категорический отказ

26.04 / В учебниках математики появятся главы, посвящённые Сталинградской битве

19.02 / Ученые научились общаться со спящими людьми

02.03 / Скопинский маньяк выходит – Личное мнение

19.01 / Скандалы: «Светлокожие, суровые мужчины в военной форме»

11.03 / Первый канал возрождает ток-шоу «Моя семья» – принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика