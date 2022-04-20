Клубника, киви и даже брюссельская капуста: 7 продуктов, в которых больше витамина C, чем в апельсине

Витамин C – это важнейший микроэлемент для организма. Бытует предубеждение, что для его получения необходимо кушать много лимонов и апельсинов. Однако на цитрусовые у многих развивается аллергия. Существует ряд других продуктов, которыми можно восполнить свои потребности.

Рекомендуемая доза

Витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в клетках тканей и крови. Он способствует повышению иммунитета, укреплению стенок сосудов, восстановлению кожи, затягиванию ран, росту костей и сухожилий. Снижает риск развития многих хронических и нейродегенеративных заболеваний, онкологии, атеросклероза, диабета. При его нехватке развивается цинга.

Согласно принятым диетическим нормам потребления ,рекомендуемая дневная доза для витамина С составляет в среднем 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин. Для курильщиков норма дополнительно увеличена на 35 мг. При этом существуют и ограничения – не более 2 г в сутки. Злоупотребления чреваты диареей и желудочно-кишечными расстройствами.

Но за это переживать не стоит. Среднее потребление с пищей редко превышает 100 мг/день. К примеру, в одном апельсине содержится около 70 мг витамина C. Даже если скушать десяток сочных фруктов максимальная норма не будет превышена. Однако в этом случае может проявиться аллергическая реакция.

Гораздо важнее, что существуют и другие полезные дары природы, в которых этого витамина больше, чем в апельсине. И если клубника с киви все же могут вызывать аллергию, то на кудрявую капусту, брокколи и листовую зелень ее практически не бывает.

Киви

В одной ягоде киви содержится витамина C примерно столько же, сколько в апельсине. Точнее – 71 мг, или 79% суточной нормы. Но так как киви вдвое меньше размером, логично скушать две ягоды вместо одного цитруса и тем самым вдвое больше пополнить запасы чудо-витамина в организме при том же съеденном объеме пищи.

Кале

Она же кудрявая капуста. Одна порция объемом 200 мл мелко нарезанной свежей зелени содержит 80 мг витамина C. То есть, 89% суточной нормы. Хотя любые виды и сорта капусты богаты витаминами, кале наиболее близка к дикорастущей форме, поэтому максимально богата полезными веществами. В ней также много редкого витамина K и кальция.

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Клубника

Казалось бы, витамин C должен содержаться в кислых плодах. Неужели сладкая и ароматная клубника может соперничать с цитрусовыми? Не просто может, а значительно превосходит те же апельсины. В ягодах объемом около стакана – 89 мг вещества, т. е., 99% от суточной потребности здорового мужского организма без вредных привычек.

Брюссельская капуста

Двигаемся по нарастающей. В одной порции отварной капусты объемом 200 см3, равным граненому стакану, “вмещается” 98 мг витамина C. Это 109% дневной нормы. Дополнительно организм пополнится порцией клетчатки, калия, фолиевой кислоты и витамина K.

Брокколи

На 4 мг больше витамина C в сравнении с брюссельской в капусте брокколи – 102 мг (113% от потребностей). Исследования показывают, что регулярное употребление овощей семейства крестоцветных может помочь уменьшить окислительный стресс и снизить риск развития злокачественных опухолей.

Салатная листовая горчица

Молоденькие листочки обладают приятным горчичным вкусом. При этом богаты железом, солями кальция и витаминами. В частности, в одной порции свежей зелени содержится витамина C в размере 195 мг, или 216% суточной нормы. После термообработки концентрация снижается почти вдвое, но это по-прежнему внушительные 117 мг.

Желтый болгарский перец

Одна чашка нарезанного желтого сладкого перца обеспечит вас невообразимыми 275 мг витамина С. А это 305% от рекомендуемой дозы для взрослого мужчины. Сочный апельсин чувствует себя перед болгарским перцем скромным учеником.

А что с лимоном? Может, он не посрамит цитрусовые? Увы и ах, в одном среднем лимоне витамина C даже меньше, чем в апельсине – всего 53 мг. А слопать сразу два лимона рискнет не каждый смельчак.