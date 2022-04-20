Мнение: Коротко по Украине. 19.04.2022

Коротко по Украине. 19.04.2022

1. Мариуполь.

Продолжается штурм «Азовстали». Последний очаг организованного сопротивления. Также продолжается дозачистка Приморского района.

2. Угледарское направление.

Без серьезных изменений. Противник удерживает Марьинку, Угледар, Великую Новоселку.

3. Запорожское направление. Небольшое продвижение к востоку от Гуляйполя. Фронт Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений.

4. Николаевское направление.

Серьезные удары по позициям ВСУ в районе города. Отмечаются большие потери противника. Активного наступления на Николаев пока нет.

5. Одесса.

Без существенных изменений. Противник не исключает возможности десантных операций, но некоторую часть сил перебрасывает на Николаевское направление.

6.Авдеевка.

Без существенных изменений. Бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. В ближайшие дни тут ждут активизации.

7.ЛНР.

Подтверждено взятие Кременной и продвижение в Попасной. Также идут бои на юге Рубежного и на окраинах Северодонецка.

8.Изюм.

Войска продвигаются к Славянску и Краматорску с севера и северо-запад. Противник несет тяжелые потери и медленно отходит. Отмечаются бои к северу от Красного Лимана и Ямполя. Также идут тяжелые бои на Барвенковском направлении.

9.Харьков.

Противник пытается напрягать фланги Изюмской группировки ВС РФ к западу от Харькова, дабы вынудить российское командование снять часть сил с направлений главных ударов. Также идут бои к северу от Харькова.

10. Относительно вопросов 2-й фазы операции, то сегодня министр иностранных дел Лавров подтвердил, что Россия начинает 2-ю фазу операции, которая будет связана с освобождением оставшихся оккупированными Украиной территорий Донбасса.

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