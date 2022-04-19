Дрейк поделился фото в обнимку с Тейлор Свифт – в сети снова заговорили о романе двух звезд

35-летний Дрейк взволновал фанатов не на шутку. Артист поделился в своем блоге серией снимков, среди которых оказалась совместная фотография с его давней подругой и коллегой по сцене – 32-летней Тейлор Свифт.

Они слишком нежные, чтобы понять смысл тяжелой работы, – написал он под постом.

Похоже, это лишь находка из личного архива музыканта, однако сети уже полны различных предположений:

Все, о чем я прошу – это коллаборация Тейлор Свифт и Дрейка, – написал один из фанатов.

Тейлор Свифт тусуется с Дрейком. Мы все должны быть напуганы, – гласил другой комментарий.

Кто-то из подписчиков и вовсе не поверил:

Тейлор Свифт и Дрейк никогда будут вместе.

На самом деле, о романтике говорить рано (или, скорее, поздно). Поп-звезд связывают исключительно дружеские отношения. Еще в 2010 году Дрейк признавался изданию Extra, что “всегда рад видеть Тейлор Свифт”. В 2016-м певица была замечена на вечеринке по случаю дня рождения рэпера. В том же году Свифт снялась в рекламном ролике Apple Music, где исполнила трек Дрейка и Future “Jumpman”. Тогда Дрейк как раз расстался с Рианной, да и Тейлор была свободна.

Позднее Дрейк засветился уже в другом ролике Apple Music, по сюжету которого танцевал под хит Тейлор “Bad Blood”. Но слухи о романе так и не подтвердились. В 2017 году Тейлор начала встречаться с британским актером Джо Элвином, а познакомились они на Met Gala. Во время самоизоляции в 2020 году Тейлор и Джо жили вместе и за это время написали несколько совместных песен. Так, для альбома Folklore они вместе сочинили песню Exile, которая получила номинацию на премию Грэмми. В списке авторов Элвин записан под псевдонимом Уильям Бауэри, о чем стало известно в документальном фильме об альбоме. СМИ также пишут об их предстоящей свадьбе.

В том же посте Дрейк опубликовал очаровательные фото 4-летнего сына Адониса, которого он частенько берет на концерты, светские мероприятия и баскетбольные турниры. Ранее в этом месяце Дрейк с сыном посетили баскетбольный матч между командами “Торонто Рэпторс” и “Филадельфия Севенти Сиксерс”, куда они пришли в идентичных черных костюмах.