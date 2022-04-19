Теперь его можно сочетать со всем: как ввести в свой весенний гардероб трендовые наряды и аксессуары в розовом цвете

Одним из трендовых цветов текущего сезона является розовый. Если образы с вещами такого оттенка кажутся вам слишком гламурными, то вы просто не видели, как умело можно интегрировать розовую одежду в разные стили. Вдохновляйтесь примерами ярких образов.

Куртка оверсайз

Пока на улице еще окончательно не установилась теплая погода, есть возможность поносить куртки. Хорошее решение — это модель оверсайз розового цвета с оттенком металлик. Она красиво сочетается с темным низом.

Остроносые туфли

Кейт Миддлтон обожает розовые туфли. Это тот случай, когда вещь такого оттенка смягчает любой, даже самый строгий образ, но не делает его легкомысленным.

Сумка

Используйте аксессуары розового цвета для создания эффектных образов, если не любите одежду такого оттенка. Например, розовые сумки прекрасно смотрятся с изделиями из денима.

Пальто

Розовое пальто может стать акцентной вещью вашего образа, «фишкой» и изюминкой. Если вам кажется скучным сочетание розового и черного, тогда вместо вещей темных оттенков возьмите яркую одежду. Например, желтый костюм.

Блейзер

Блейзер — незаменимая вещь в гардеробе любой девушки. Именно это изделие может помочь в создании как строго образа бизнесвумен, так и образа гламурной красотки. Попробуйте сочетать розовый блейзер с короткой присборенной юбкой в тон. Результат впечатлит в хорошем смысле не только вас, но и окружающих.

Брючный костюм

Если розовый цвет как таковой вам импонирует, то почему бы тогда не создать монохромный ансамбль? Например, из розового костюма-двойки и розовой блузы. Вы будете выглядеть стильно и элегантно.

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Комбинезон

Комбинезоны в моде и в текущем сезоне, и в предстоящем летнем. Преимущество такой одежды заключается в удобстве. Если хотите быть в тренде, то отдавайте предпочтение комбинезону розового оттенка. Цвет необязательно должен быть ярким и насыщенным. Приглушенные пастельные оттенки тоже подходят.

Толстовка с капюшоном

Освежить повседневный образ поможет яркая розовая толстовка с капюшоном. Ее можно сочетать с джинсами и со спортивными штанами. Последние, кстати, могут быть нейтрального оттенка.

Юбка из фатина

Интегрируйте бледно-розовую юбку из фатина в свой повседневный стиль. Для этого достаточно скомбинировать ее не с туфлями, а с кедами. А вместо блейзера надеть косуху.

Брюки с принтом

Шелковые или атласные брюки актуальны в данном сезоне. Если хотите выделиться из толпы, то выбирайте штаны не однотонного розового цвета, а с принтом (желательно геометрическим).