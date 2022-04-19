Мнение: Скрипач не нужен

Вчера услышал от Арестовича, что “в боях за Мариуполь” погиб некий “известный джазовый музыкант”, причем – всемирно известный. И что “мировое джазовое сообщество” не простит этого России. Решил посмотреть, правда ли это. Оказалось, в самом деле это так:

КП: В боях за освобождение Мариуполя погиб известный джазовый музыкант, артист Донецкой государственной академической филармонии Николай Звягинцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель учреждения Александр Парецкий.

И дальше – леденящие душу подробности: мужику было 38 лет, у него осталась жена и годовалая (!) дочка… Попал сразу в мясорубку – в бои за Мариуполь, где и погиб буквально сразу.

Почему-то нигде в КП не указывают – как он вообще попал в армию, да еще и в части прорыва. Он же пианист! Неужели добровольцем пошел?

Читаю другие отзывы, по ним – картина вообще ужасающая: Звягинцев, пишут, попал под мобилизацию – причем не он один, а почти целиком весь оркестр Донецкой филармонии. И не в качестве оркестра – типа поднимать дух бойцов перед атакой, как Утесов или Шульженко; нет – в качестве пехоты!

Я смотрю на фото. Видно, что Николай – статный, по весьма полный и совсем, мягко говоря, неспортивный мужчина. Он хорошо играл на рояле – но едва ли хорошо умел пользоваться автоматом и гранатометом, перебегать от укрытия к укрытию и ползать по-пластунски. Я даже сомневаюсь, что он вообще умел быстро бегать – а это ведь важное умение, если в тебя целятся…

По слухам, в ДНР прошла тотальная мобилизация “всех, кто способен держать оружие” от 18 до 60 лет. Мобилизация – это значит принудительно. Воюй – или в подвал. Или даже пулю в лоб. Но чтоб они и собственных музыкантов кинули под “Азов”?? Без подготовки, без всего… Есть версия, что обманом собрали. Сообщили, что собирают на киносъемки, а там всех взяли – и на передовую.

“Скрипач не нужен”. Данелия и тут всё полностью угадал.

ВЕРОЯТНО, ПОД МАРИУПОЛЕМ ПОЛОЖИЛИ ВООБЩЕ ВСЕХ, КТО ИГРАЕТ В ЭТОМ РОЛИКЕ.