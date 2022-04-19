 

Мнение: Розовка входит в ДНР

19.04.2022, 17:00, Разное
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По итогам народного схода в поселке Розовка Запорожской области, жители решили присеодиниться к Донецкой Народной Республике.
Пока что временно. Но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.
Таким образом ДНР приросла территорией Розовского района.
Сама схема позволяет и дальше явочным порядком расширять территорию ДНР на запад по мере освобождения территории Украины от нацистов.

Источник: Colonel Cassad



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