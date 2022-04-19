Мнение: Золотой Ургант или патриот должен быть голодным (смешно, да)!



Продолжаю ржать с нашего населения, да-да, давайте себе-то не врать, ладно? Вот, господин Песков на днях заявил, это вошло в историю, что мистер Иван Ургант – большой паотриот, но… просто испугался. Конечно, Москву бомбить же начали, да?

А вот, стало известно, что Иван Ургант спешно пытается продать один из своих главных активов – огромный особняк на Рублевке, в знаменитом поселке Горки-10.

В 2018 году Иван купил этот дом с большим участком себе на сорокалетие – мне, кстати, в восресенье бахнет 40, но чую, даже деревнский сортир я в ваниных хоромах не потяну.

По слухам, подарочек обошелся в 7 млн долларов – около 400 млн рублей на тот момент. Особняк в классическом европейском стиле. Более 1000 квадратных метров всяких радостей – 5 спален, 3 санузла, гостиная с камином, собственный кинозал, тренажерный зал, зона СПА с бассейном, шикарная летняя терраса. И все это на площади в 160 соток. Перед домом – пруд с уточками.

Нет, я категорически отказываюсь осуждать господина Урганта – как бы у нас капитализм, пускай зарабатывает – это даже похвально. Вы мне, пожалуйста, друзья, другое скажите – КАК, я даже пить брошу, КАК, бл, можно заработать на аппартаменты в Москва-сити, вот эту фазенду с уточками, уверен, там есть еще много чего интересного.

Корпоративами? Кино? Вечерним Ургантом? А можно прайс в студию?

И нет, помимо того, что я хочу и правда посмотреть – ну, это интересно считать чужие деньги, мои постоянно кто-то рассматривает, я это в комментариях вижу, вот – цена которую платит т.н. "простой народ" России.

А есть еще испугавшийся Галкин, есть Райкин, есть Макаревич – их там всех посчитать – вот вам новую дорогу для Бама построили.

И дорога – она как бы полезная, по ней грузы возят. А вот, да простит меня Оля Бузова – это можно пережить, чай не Майкл Джексон.

Короче, вот это ТИПА ЭЛИТА. Почему-то, правда, слегка на измене. Пока наши парни сейчас под пули лезут. Или инженеры клепают "Калибры" и "Кинжалы".

Но, ребят – это вы каждый день выбираете Урганта или "Давай поженимся" – включая Первый канал.

Выводы, сделайте сами, пожалуйста.

Сегодня я злой.

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