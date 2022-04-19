«Разруха мирового масштаба» — Fox News дал оценку внешней политике Байдена

Джо Байден, обещавший вернуть Америке роль лидера и всеобщее уважение, привёл мир к хаосу и сам стал посмешищем, констатирует Fox News. По словам телеведущего Стива Хилтона, результатом «слабости» Вашингтона стали боевые действия в Европе, установление власти «Талибана»* в Афганистане и сближение традиционных союзников США — Саудовской Аравии и Индии — с Китаем и Россией.

Вы знаете, мы в нашей программе стараемся быть позитивными. Но, честно говоря, что мы видим, глядя на мир в эти пасхальные выходные? Войну, хаос, угрозу, опасность, тревожность, страх. Вот что получается, когда Америка не исполняет роль лидера. Вот что получается, когда меняешь силу на слабость.

Один друг напомнил мне старую поговорку об отношении Европы к Америке: с их точки зрения, хуже сильной Америки нет ничего, кроме слабой Америки.

Некоторым здесь не нравится мысль о том, чтобы Америка играла сильную лидерскую роль. «Почему мы должны быть мировым полицейским?» — такое часто слышишь. И я это понимаю. Но как вам нравится альтернатива?

Как вам нравится война в Европе, возвращение террористов в Афганистане, китайско-российский пакт, ракетные испытания Северной Кореи, Америка, которая нянчится с врагами вроде Ирана и Венесуэлы, при этом отвращает от себя союзников, таких как Индия, Израиль и Саудовская Аравия?

Разруха мирового масштаба. Полная противоположность того, что они вам говорят. Полная противоположность того, что они вам обещали. Помните вот это?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Америка вернулась и готова вести за собой мир…

Я боролся за этот пост, чтобы восстановить душу Америки, чтобы заново отстроить хребет этой нации, средний класс, и чтобы снова сделать Америку уважаемой во всём мире.

Ого! «Уважаемой»? Так это называется? Значит, поэтому теперь саудовцы продают нефть Китаю и отказываются от доллара в пользу юаня? Трамп восстановил этот альянс (США с Саудовской Аравией. — ИноТВ) и помог заключить первый за десятилетия мирный договор на Ближнем Востоке. А теперь саудовцы даже не хотят отвечать на звонки Байдена! Вот что они думают о нём — на государственном телевидении.

АКТЁР В РОЛИ ДЖО БАЙДЕНА: … о кризисе в Африке…(«Камала Харрис» шёпотом его поправляет.) Да, в России… да, в России… И я хочу поговорить о президенте России… (Обращается к «Камале Харрис» за подсказкой.) Путин… да, Путин. Путин! Слушай меня! У меня для тебя очень важное послание! Вот оно… (Внезапно засыпает и начинает громко храпеть. «Камала Харрис» толкает его локтем.)

Вот как мир видит нашего «уважаемого» президента, который «вернул» Америку. Дурачок с бессвязной и сбивчивой речью, не знающий, где он и о чём говорит.

Посмотрите на Индию! Вот от этого потрясающего момента с Трампом и премьер-министром Моди мы пришли к тому, что Байден толкает Индию в объятия Китая и России! На этой неделе ему пришлось умолять Моди вернуться в общий строй и перестать покупать российскую нефть. Вот что на это ответил министр иностранных дел Индии.

СУБРАМАНЬЯМ ДЖАЙШАНКАР, министр иностранных дел Индии: Если вас интересуют закупки энергоносителей у России, я бы предложил вам сосредоточить своё внимание на Европе. Глядя на цифры, я подозреваю, что за месяц мы закупаем в общей сложности меньше, чем Европа за половину дня. Так что вам, возможно, стоит подумать об этом.

Да, возможно, вам стоит подумать об этом. Стоит подумать о том, как Индия истолковала вашу капитуляцию перед «Талибаном»*, из-за которой Пакистан — смертельный враг Индии — вновь оказался на коне и угрожает безопасности Индии! На самом деле, можно было подумать об этом прежде, чем так поступать. А теперь, наверное, уже поздно.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.