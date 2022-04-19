Мнение: О начале решающей битвы… Что говорят информированные?

Этого ждали без преувеличения миллионы человек. По обе стороны одной границы. Ждали кто с надеждой, кто с тревогой, кто со страхом, кто с покорностью судьбе.

Ждали-ждали — и вот! Сразу несколько информированных источников с той стороны сообщили, что — всё… Началось…

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились». Его слова подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак, осторожно назвавший это «второй фазой» и специфически известный в России президентский советник Алексей Арестович, озвучивший даже «секретные планы» ГШ МО РФ. Из «независимых» источников о том же самом сообщили болгарский расследователь Христо Грозев, который получил известность в России в первую очередь в связи с полузабытым уже «делом Навального», и британский неангажированный канал ВВС. Однако и американский Пентагон, и российское Минобороны по этому поводу хранят пока многозначительное молчание.

Меж тем украинские телеканалы сообщают о масштабных «обстрелах» крупных городов. В том числе Краматорска, Николаева и Славянска. И воздушная тревога объявлена почти по всей Украине. Ну и не буде забывать, что Киев весь месяц твердил о некоей «решающей битве», придавая ей характер практически Армагеддона. Может, и нервы у кого-то не выдержали…

Некоторые «горячие головы» уже рассказывают и о крупном наступлении. Но никаких официальных данных об этом пока не поступало. А более хладнокровные полагают, что одна лишь подготовка может занять не один день.

С учётом того, что Штаты уже доставили в регион четыре авиарейса с военной помощью для Украины как часть байденовского 800-миллионного пакета, а ещё в страну направляются 18 артиллерийских систем Howitzer из арсеналов сухопутных войск и морской пехоты США, да и другие виды тяжёлого вооружения, возможно, уже на подходе, оперативная пауза и правда может закончится в любой момент. Истекла ли она именно сейчас? Наверное, знает только Верховный главнокомандующий. Как и то, есть ли план именно на единственную «решающую битву».

Как полагаете, специальное обращение будет?

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