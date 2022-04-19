 

Мнение: Коротко по Украине. 18.04.2022

19.04.2022, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко по Украине. 18.04.2022

1. Мариуполь.
После интенсивной бомбардировки началась зачистка «Азовстали». Также продолжается зачистка в Приморском районе, где отдельные группы противника еще оказывают сопротивления. Завод им. Ильича полностью зачищен. По сути, осталось зачистить «Азовсталь».

2. Николаев.
Бои средней интенсивности в сельской местности между Николаевым и Херсоном, масштабных наступательных действий стороны не ведут. С обеих сторон наблюдается накопление сил для последующих действий.

3. Одесса.
Без существенных изменений. Противник продолжает заявлять об угрозе десанта, но ЧФ скорее предпочитает создавать такую угрозу, нежели реализовывать ее, удерживая часть сил противника под Одессой.

4. Запорожье.
На линии фронта Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. К востоку от Гуляйполя по заявлениям ВСУ наметилось продвижение ВС РФ в обход Гуляйполя. ВСУ потеряли поселок Малиновка.

5. Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселка.
О существенном продвижении ВС РФ и армии ДНР не сообщалось. В основном идет огневое поражение сил противника.

6. Марьинка.
Без существенных изменений. Пройти за террикон армии ДНР пока что не удается.

7. Авдеевка.
В самой промке Авдеевки без изменений. К северу от Авдеевки продолжаются бои в районе Новобахмутовки и в районе Троицкого. Продвижения к Нью-Йорку пока не отмечается.

8. ЛНР.
Взят город Кременная. Также есть продвижение в Попасной и ее окрестностях. В Рубежном бои на южных окраинах города. Северодонецк и Лисичанск без изменений.

9. Изюм.
ВС РФ ведут бои в направлении на Барвенково и Славянск. Зачищена часть территории к северо-востоку от Оскола. Противник пытается контратаковать Изюмскую группировку, чтобы сковать ее наступательную активность. Сражение здесь носит сверхинтенсивный характер. ВСУ несут тяжелые потери в людях и технике.

10. Харьков.
Без существенных изменений. Как и ранее бои к северу от города и масштабные артиллерийские дуэли, которые разрушают поселки к северу от Харькова и северные окраины Харькова. Также ВСУ пытаются проявлять активность в районе Чугуева, чтобы попытаться напрячь фланг Изюмской группировки.

ВСУ заявляют, что ВС РФ начали 2-ю фазу операцию на Донбассе. ВС РФ пока официально об это не заявляли. Тем не менее, сегодня наметилось определенное движение, плюс удары по ВСУ и военной инфраструктуре Украины идут по нарастающей.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция событий в Телеграме (кому интересно, подписывайтесь)

И да.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Домашним животным депутатов будут оплачивать больничный лист

09.02 / Почему встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась – объяснил Песков

10.04 / Заявление Китая: коронавирус могли создать на Украине

11.12 / День памяти и скорби

03.03 / Доктор Майк Райан из ВОЗ: “COVID-19 мог быть генеральной репетицией грядущих более серьезных пандемий”

27.11 / В Кении 32-летний мужчина был признан мертвым, но ожил, когда его разрезали в морге

23.03 / Мнение: Почему все меньше россиян считают себя европейцами?

28.02 / Мнение: Русский постпанк к 8 марта

23.06 / Мигрень у беременных связали со значительным риском осложнений во время родов

06.10 / Мнение: Трогать или переделывать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика