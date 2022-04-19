Мнение: Коротко по Украине. 18.04.2022

Коротко по Украине. 18.04.2022

1. Мариуполь.

После интенсивной бомбардировки началась зачистка «Азовстали». Также продолжается зачистка в Приморском районе, где отдельные группы противника еще оказывают сопротивления. Завод им. Ильича полностью зачищен. По сути, осталось зачистить «Азовсталь».

2. Николаев.

Бои средней интенсивности в сельской местности между Николаевым и Херсоном, масштабных наступательных действий стороны не ведут. С обеих сторон наблюдается накопление сил для последующих действий.

3. Одесса.

Без существенных изменений. Противник продолжает заявлять об угрозе десанта, но ЧФ скорее предпочитает создавать такую угрозу, нежели реализовывать ее, удерживая часть сил противника под Одессой.

4. Запорожье.

На линии фронта Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. К востоку от Гуляйполя по заявлениям ВСУ наметилось продвижение ВС РФ в обход Гуляйполя. ВСУ потеряли поселок Малиновка.

5. Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселка.

О существенном продвижении ВС РФ и армии ДНР не сообщалось. В основном идет огневое поражение сил противника.

6. Марьинка.

Без существенных изменений. Пройти за террикон армии ДНР пока что не удается.

7. Авдеевка.

В самой промке Авдеевки без изменений. К северу от Авдеевки продолжаются бои в районе Новобахмутовки и в районе Троицкого. Продвижения к Нью-Йорку пока не отмечается.

8. ЛНР.

Взят город Кременная. Также есть продвижение в Попасной и ее окрестностях. В Рубежном бои на южных окраинах города. Северодонецк и Лисичанск без изменений.

9. Изюм.

ВС РФ ведут бои в направлении на Барвенково и Славянск. Зачищена часть территории к северо-востоку от Оскола. Противник пытается контратаковать Изюмскую группировку, чтобы сковать ее наступательную активность. Сражение здесь носит сверхинтенсивный характер. ВСУ несут тяжелые потери в людях и технике.

10. Харьков.

Без существенных изменений. Как и ранее бои к северу от города и масштабные артиллерийские дуэли, которые разрушают поселки к северу от Харькова и северные окраины Харькова. Также ВСУ пытаются проявлять активность в районе Чугуева, чтобы попытаться напрячь фланг Изюмской группировки.

ВСУ заявляют, что ВС РФ начали 2-ю фазу операцию на Донбассе. ВС РФ пока официально об это не заявляли. Тем не менее, сегодня наметилось определенное движение, плюс удары по ВСУ и военной инфраструктуре Украины идут по нарастающей.

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И да.

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