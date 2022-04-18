 

Тройное убийство в Москве – Личное мнение

18.04.2022, 20:05, Разное
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В квартире на Университетском проспекте, найдены тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены Елены и их дочери.


Фото: Соцсети

Следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Согласно приоритетной — банкир застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Окажется ли приоритетная версия верной или нет, в этом будет разбираться следствие. 
Мы с вами лишь представим, что так оно и было: мужик берёт в руки пистолет и убивает жену, дочь, себя.

Зачем бы он это сделал? Что могло его на такое сподвигнуть?

Тут версия может быть только одна: не выдержали нервы.

Когда человек идёт на такой жуткий, отчаянный шаг, он воспринимает реальность такой беспросветной, что перестаёт задаваться вопросом: «Что дальше?»

Сейчас нервы сдают у многих. Именно им я хочу напомнить о самом главном, что есть у любого человека: о свободе выбора своего отношения.

У человека можно отнять все, кроме одного — его последней свободы: выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой путь.

Эти слова принадлежат не мне. Они принадлежат психологу Эдит Эгер, которая, будучи подростком, пережила Холокост и в возрасте 90 лет опубликовала мемуары, ставшие международным бестселлером.

Сейчас Эгер — 94 года, и она до сих пор проводит семинары, мотивируя людей делать выбор в пользу жизни, надежды, добра.

Я точно не знаю, что послужило причиной смерти банкира и его семьи.

Но я точно знаю другое: вы здесь и сейчас читаете эти строки. А, значит, всё поправимо.

Источник: Лена Миро



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