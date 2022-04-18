Тройное убийство в Москве – Личное мнение
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В квартире на Университетском проспекте, найдены тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены Елены и их дочери.
Фото: Соцсети
Следствие рассматривает различные версии произошедшего.
Согласно приоритетной — банкир застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
Окажется ли приоритетная версия верной или нет, в этом будет разбираться следствие.
Мы с вами лишь представим, что так оно и было: мужик берёт в руки пистолет и убивает жену, дочь, себя.
Зачем бы он это сделал? Что могло его на такое сподвигнуть?
Тут версия может быть только одна: не выдержали нервы.
Когда человек идёт на такой жуткий, отчаянный шаг, он воспринимает реальность такой беспросветной, что перестаёт задаваться вопросом: «Что дальше?»
Сейчас нервы сдают у многих. Именно им я хочу напомнить о самом главном, что есть у любого человека: о свободе выбора своего отношения.
У человека можно отнять все, кроме одного — его последней свободы: выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой путь.
Эти слова принадлежат не мне. Они принадлежат психологу Эдит Эгер, которая, будучи подростком, пережила Холокост и в возрасте 90 лет опубликовала мемуары, ставшие международным бестселлером.
Сейчас Эгер — 94 года, и она до сих пор проводит семинары, мотивируя людей делать выбор в пользу жизни, надежды, добра.
Я точно не знаю, что послужило причиной смерти банкира и его семьи.
Но я точно знаю другое: вы здесь и сейчас читаете эти строки. А, значит, всё поправимо.
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Источник: Лена Миро
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