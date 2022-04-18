Группы продленного дня станут частью образовательного процесса в России – Володин

На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем телеграм-канале. Депутат поинтересовался у россиян, необходимы ли единые стандарты работы групп продленного дня (ГПД) в российских школах. 72% проголосовали за то, чтобы эта норма появилась в федеральном законодательстве.

По словам Володина, Госдума уже начала рассматривать внесенный парламентариями закон о регулировании работы “продленки”. Депутаты предлагают принимать решение об открытии групп с учетом мнения родителей. Также, по мнению законотворцев, в такие часы должна осуществляться подготовка детей к учебным занятиям, нужно проводить кружки и секции, культурные мероприятия и т. п. Чтобы снизить родительскую плату, необходимо дополнительное финансирование со стороны регионов, считают в ГД.

Спикер считает, что над законопроектом нужно еще поработать. “Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом”, – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о роли Петра Столыпина в истории России. По мнению спикера Госдумы, председатель совмина сделал серьезные преобразования для страны. Слова депутата приводили “Дни.ру”.