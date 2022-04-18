Мнение: Лекарство

Каждый из нас время от времени болеет. Иногда болезнь протекает непросто. Но бывает и так, что встает вопрос буквально о жизни и смерти. И тогда приходится принимать лекарства, которые сами по себе являются крайне опасными и уж точно не полезными в «обычной» жизни. К примеру, человек с диагностированной онкологией вынужденно проходит курс химиотерапии с помощью исключительно сильных и страшно вредных препаратов. Но альтернатива одна — гибель организма, который самостоятельно не способен справиться с болезнью.

Социальные системы периодически тоже попадают в подобные ситуации. И как всегда, ключевыми проблемами-противоречиями, которые вызывают смертельное заболевание системы, являются внутренние факторы. Вообще, любой кризис и тем более любая катастрофа социальной системы — это всегда влияние именно внутренних факторов. Внешние способны лишь повлиять на них (замедлить, ускорить, изменить ход и течение, стать поводом-инициатором, но причина проблем — всегда внутренняя.

Наша страна сегодня больна. Больна смертельно. Режим, правящий страной, перешел в фазу катастрофы. Это, в общем-то, уже констатация. Он стал раковой опухолью, убивающей наш социальный организм, и никаких методов выживания, кроме его удаления, не существует.

Режим-банкрот ведет себя абсолютно предсказуемо: он перешел к стадии внешней агрессии и внутреннего террора, пытаясь поддержать свою устойчивость. Рак точно так же пожирает человека, распространяясь и не имея никакой возможности остановиться. И есть только два выхода из ситуации: смерть организма или гибель опухоли.

В нашем конкретно случае выживание страны и народа прямо зависит от того, насколько быстро погибнет опухоль, пожирающая страну. По сути, идет соревнование: кто умрет быстрее: он или она (то есть, мы). И вот здесь я подхожу к самой щекотливой части, которая психологически всегда воспринимается крайне тяжело и сложно даже для вполне рационально мыслящих людей.

Развязывая агрессивные войны за пределами страны, поднимая градус террора, режим фактически ставит на кон свое существование. Первое же поражение приведет его к внутреннему краху. Фактически поражение — это то самое лекарство, которое способно убить опухоль. Организму от этого легче не станет, напротив — и без того ослабленный, приняв лошадиную дозу тяжелейшего лекарства, он может просто не справиться. Но гибель опухоли дает ему шанс. Не стопроцентный, но это уже что-то.

И в этом смысле мое личное отношение к идущим войнам, которые сегодня инициировал режим, как к возможности получить это критически необходимое для выживания страны лекарство.

Да, в войнах Кремля гибнут не только абстрактные «враги», но и наши люди. Отношение к которым у режима — самое бесчеловечное. И это цена, которую платит наш организм за возможность избавиться от смертельной болезни. Весь вопрос — насколько высокой будет эта цена в итоге. И не окажется ли она чрезмерной.

Психологически можно (и даже нужно) понять тех, кто во время даже несправедливой войны ставит знак равенства между страной и убивающей ее опухолью режима. Чем, в общем-то, эта опухоль и пользуется. «Моя страна права потому что она моя»©. Не ваша это страна, в том и закавыка. Это страна присвоивших ее Чубайсов, Путиных, Ротенбергов, Ковальчуков и прочих тех, кто на слуху и в тени. Но не ваша. И до тех пор, пока эта опухоль разъедает страну изнутри, она так и будет оставаться их страной. Но точно не вашей. И вот этот момент психологически понять и принять всегда тяжелее всего.

В 19 веке, кстати, подобная ситуация уже была. Россия тоже примеривала на себя роль «жандарма Европы» вместо внутреннего развития. И закончила поражением в Крымской войне. Получила ударную дозу лекарства и занялась, наконец, собой. И за тридцать лет совершила гигантский рывок вперед.

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