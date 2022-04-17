Мнение: I need your blood money

Надо сказать, что то, как ведет себя Запад в глобальном конфликте с РФ, тоже изумляет и поражает. Вроде бы, с одной стороны, понятно – взбесившийся Путин, ядерное оружие, гибель мирного населения, которую ничем нельзя оправдать – в общем, как бы в борьбе с ним “все средства хороши”. Но, с другой стороны – а ВСЕ ЛИ? Ведь, объективно рассуждая, положение России в любом случае абсолютно безнадежно: одна страна, даже если у нее есть большие запасы газа, все равно не может воевать со всем миром (что по факту и происходит).

Так стоит ли ради победы, которая и так придет, топтать собственные, ВЕКАМИ установленные принципы, на которых, как нам говорили, все это время держался западный Свободный Мир? Я имею в виду такие основополагающие, базовые вещи, как священный (!) принцип неприкосновенности частной собственности, как не менее священный принцип нерушимости договора, как уважение к “честному купеческому слову”… А уважение к суду как к третьей ВЛАСТИ, которая одна только и может осудить человека? А неприятие принципа “коллективной ответственности” – за который, кстати, фашистов в Нюрнберге судили? Гитлер ведь в чистом виде именно “коллективную ответственность” продвигал – некие евреи, дескать, когда-то в чем-то провинились перед “немецким народом”, и за это надо покарать ВСЕХ евреев, сжечь их в печах. Мировое сообщество такой подход решительно осудило – и правильно сделало.

Ну а теперь тогда что? Плебс везде, и, наверно, прежде всего у нас в России, дико радуется, глядя, как по всему миру начали “гонять русских олигархов”. Никакой национальной солидарности тут, понятно, в помине нет. Отобрали виллы, отобрали яхты, у Абрамовича “изъяли” все его замки во Франции на сумму порядка 10 млрд. долл. – все у нас только хлопают в ладоши, “так вас, скотов! Попили народной кровушки, ха-ха!” Уж о виллах Соловьева в Италии и говорить нечего – когда их у него отобрали, тут вообще всенародный праздник.

Но если вдуматься и отвлечься от личных чувств в отношении олигархов и Соловьева – это ведь в чистом виде БЕСПРЕДЕЛ. И, между прочим, принцип коллективной ответственности во всей красе. С “олигархами”, дескать, можно в Европе делать что угодно, хоть в чане с дерьмом топить – только на том основании, что они “русские”. А это уже вопиюще – это ведь в чистом виде преследование по принципу гражданства (даже не национальности!). А где неприкосновенность собственности? Где “собственность может быть отобрана только по решению суда”? Это ведь не “русское”, это еще РИМСКОЕ право.

А совсем уж циничный случай с самолетами, которые Эйрбас отказался отдавать Аэрофлоту, причем и деньги за них тоже прижал?

“Европейский авиастроительный концерн Airbus отказался поставлять Аэрофлоту два самолета A350, проданных в конце 2021 года, но не переданных российской авиакомпании. Деньги, полученные за самолеты, из-за санкций также не будут возвращены.

Попросту говоря, Airbus украл два уже оплаченных Аэрофлотом самолета.

При этом Airbus одновременно (!) выступил с заявлением против санкций на поставки в Европу российских титановых сплавов и деталей, и призвал Западных лидеров отказаться от их введения. «Санкции на поставки российского титана в Европу нанесут огромный ущерб всей аэрокосмической промышленности по всей Европе», – заявили в Airbus”.

В знаменитой арии Иуды из “Иисус Христос Суперзвезда” он поет “I don’t need your blood money”, отказываясь (поначалу) брать у первосвященников их сребренники за предательство Иисуса. То есть, по Уэбберу, даже Иуда понимал, что брать “кровавые деньги” – нехорошо.

А вот Эйрбас, европейский концерн, этого, получается, не понимает! Казалось бы: ну ладно – у тебя кипит разум возмущенный, ты не можешь выносить, что на Украине гибнут женщины и дети – ну так швырни кровавые деньги в лицо агрессору. Это было бы понятно и благородно.

Но ПРИЖАТЬ плату по договору?? В открытую? Это вообще как? А вопросы репутации, хотя бы деловой, не говоря уж про уголовную – они что, уже вообще не волнуют? И главное – ради чего?? Плата за 2 самолета для такого концерна – это ж то же самое, как мелочь по карманам тырить. Серебряные ложки со званого приема выносить в кармане фрака. Полная ведь потеря лица – которая, между прочим, еще и полностью обесценивает само благородное обоснование: “я ворую мелочь по карманам, потому что таким образом выражаю свой решительный протест против убийства украинских детей!” Какая-то неимоверная гнусность и пошлость получается.

И возникает сильное подозрение, что в данных случаях “священная война” против режима Путина и ЗА страдающую Украину используется лишь как удобный предлог – именно для того, чтобы под шумок путинских бомбардировок атаковать как раз те самые “священные принципы”, которые уже кажутся нынешнему “истеблишменту” Запада какими-то слишком уже устаревшими, стеснительными и обременительными. Долой частную собственность, долой эти ваши договоры, эти занудные суды, которые имеют наглость прикидываться властью, эти ваши “законы”, принятые при царе Горохе и не отвечающие требованиям Новой Нормальности…

Путин и Россия сами подставились – их не жаль. Жаль мир, который погружается в хаос; в хаосе погибнут все.