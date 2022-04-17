 

Развод Моргенштыровых – Личное мнение

17.04.2022, 19:05, Разное
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Как я и писала несколько дней назад, развод Моргенштырок оказался разводом.

Рано им ещё разводиться — Динара не родила, недостаточно округлилась, а Алишерка не стал ещё нищим.


Фото: Соцсети

Напомню хронологию классического развода: сначала появилась очередная песня про расставание, потом кто-то из окружения сказал, что у пары не всё в порядке. Тут же выступила и сама Дилара, объявив, что сохраняет уважение, но жизнь на чужбине разрушила их отношения.

Типичная шоколадная хренотень — всё верно.

Теперь фОнаты засекли парочку вместе — и после концерта, и вообще в Израиле. Сидят и обтекают, вполне резонно подозревая, что их развели.

Пиарные романы, разводы ради пиара. Неизлечимые болезни, после которых исполнители едут по стране с гастрольным туром. Всё это замечательно, конечно, но народ уже настолько привык, что его постоянно дурят, что даже не реагирует на подобные вещи.

Вот те же Моргенштырки — молодые ещё ребята. Нет бы выдумать что-то новое, так нет ведь — ведут себя как устаревшая две пятилетки назад Собчак с бревна.

То свадьба у них, как повод напомнить о себе народу. То развод — не развод, а завтра что? У Алишерки обнаружат неизлечимую непроходимость пятки?

Я всегда говорила, что писатель должен привлекать людей своими произведениями, а не личной жизнью. Певец — песнями, а не разводами. Художник — картинами, а не приключениями с любовницами, и так далее.

Только так можно быть представителем своей профессии, а не селебрунишкой.

Вот Моргенштерн пошёл по тупиковому пути профессионализма. Сколько раз можно развестись, пока это публике не надоест? Я скажу: уже надоело.

Впрочем, Диларе я желаю поскорее родить и развестись, оттяпав половину, пока ещё деньги у Алишерки не кончились.

Источник: Лена Миро



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