Фотографии 10 богатейших депутатов Госдумы украсят доски почёта в российских городах

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился повесить фотографии десяти богатейших депутатов Госдумы за 2021 год на доски почёта возле администраций российских городов. По мнению спикера, россияне должны равняться на этих людей, успешно совмещающих бизнес с госслужбой.

Минимальный доход в «десятке» за 2021 год среди депутатов составил 771 млн рублей, а максимальный – 3,1 млрд рублей, рассказал Володин. Согласно распоряжению председателя Госдумы, школьные учителя и сотрудники вузов должны будут организовать экскурсии учащихся к портретам наиболее успешных депутатов и рассказать детям о важном вкладе этих людей в российскую экономику.

При этом особый акцент рекомендовано сделать на том, что на налоги, которые платят народные избранники со своих доходов, содержатся школы, больницы и детские сады, а сами они добились своего успеха благодаря честному труду на благо Родины. После экскурсии школьники должны будут написать сочинение на тему «Мой кумир – один из богатейших депутатов России», в которой осветить своё отношение к парламентариям и их самоотверженному труду. Депутат от «Единой России» Станислав Гуревич, попавший в десятку несмотря на санкции Запада, считает эту инициативу очень важной и нужной.

«Почему-то если крестьянин в СССР собрал 2 урожая, то его вешают на доску почёта, а если депутат заработал в 300 раз больше своей зарплаты – то нет. Я считаю, это несправедливо. Мы живём в честном, открытом и свободном обществе, где во главе угла стоят рыночные отношения. Поэтому те народные избранники, которые успешно капитализируют своё пребывание в Госдуме, должны быть примером для молодёжи. К тому же, я буду рад увидеть свой портрет рядом с портретами героев ВОВ и других выдающихся деятелей, которые пусть и зарабатывали поменьше, но всё же тоже сделали много полезного для России», – сказал Гуревич.

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