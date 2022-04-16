Мнение: Начнет ли Китай спецоперацию в Тайване?

Популярная китайская газета The Global Times, выходящая под эгидой компартии Китая написала, что «за необдуманные санкции США против России придется расплачиваться всему миру», что санкции США против России – это «очередная американская геополитическая авантюра», что « стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье из-за кризиса на Украине и санкций усугубил глобальную инфляцию» (отсюда).

В этой публикации нет ничего удивительного, китайскому обывателю не привыкать, что США – главный источник всех мировых проблем. Но на этот раз программная антиамериканская публикация вышла в тот самый момент, когда Китай направил в район Тайваня военные силы. Вроде бы для проведения учений.

Вот мне и интересно, не ударит ли Китай по Тайваню под шумок российской спецоперации на Украине? Мол, мировое общественное внимание сегодня приковано к Украине. Мол, более удачного момента для «возвращения в родную гавань» Тайваня в обозримом будущем может и не появится. Или учения китайской армии – это всего лишь военные учения? Без продолжения, анологичного продолжению военных учений «Союзная решимость 2022»?

Фотография отсюда

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