 

Мнение: Начнет ли Китай спецоперацию в Тайване?

16.04.2022, 14:30, Разное
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Популярная китайская газета The Global Times, выходящая под эгидой компартии Китая написала, что «за необдуманные санкции США против России придется расплачиваться всему миру», что санкции США против России – это «очередная американская геополитическая авантюра», что « стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье из-за кризиса на Украине и санкций усугубил глобальную инфляцию» (отсюда).

В этой публикации нет ничего удивительного, китайскому обывателю не привыкать, что США – главный источник всех мировых проблем.   Но на этот раз программная антиамериканская публикация вышла в тот самый момент, когда Китай направил в район Тайваня военные силы. Вроде бы для проведения учений.

Вот мне и интересно, не ударит ли Китай по Тайваню под шумок российской спецоперации на Украине? Мол, мировое общественное внимание сегодня приковано к Украине. Мол, более удачного момента для «возвращения в родную гавань» Тайваня в обозримом будущем может и не появится. Или  учения  китайской армии – это всего лишь военные учения?  Без продолжения, анологичного продолжению военных учений «Союзная решимость 2022»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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