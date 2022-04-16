Мнение: Новости импортозамещения

До 90% всех пекарен в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС на прошлой неделе. Запасов комплектующих и расходных материалов для оборудования у крупных производителей хватит на несколько месяцев, в дальнейшем возможны перебои в работе производственных линий.

Люди, воспитанные телевизором и интернетом, воспринимают текущие события, но с большим трудом удерживают в голове события прошлые (что, в общем-то, объяснимо – мозг не в состоянии удерживать в «оперативной памяти» большие объемы информации, а современное образование, которое не учит людей системному мышлению, одновременно с этим не обучает фильтровать поступающие потоки, а значит — засоряет ограниченный объем оперативной памяти мусором. В итоге человек держит в голове огромный массив неструктурированных данных, большая часть из которых бесполезна). В общем, информационный мир — это такая штука, к которой система образования прошлого века оказалась не просто не готовой, а даже вредной с точки зрения ее применения к реалиям сегодняшнего дня.

Поэтому обычный человек переходит на «стратегию аквариумной рыбки», попросту сужая временные интервалы восприятия и запоминания информации. Его мозг начинает работать с короткими по продолжительности процессами.

Экономическая война — долгая стратегия. Ее критические точки, в отличие от войны поля боя, измеряются годами и даже десятилетиями. То, что происходит в войной санкций, является именно таким процессом, но проблема в том, что основная часть населения, для которой их изучение не является основной профессией, воспринимает происходящее примерно как природный катаклизм, не выстраивает причинно-следственных цепочек. Ну хотя бы потому, что они слишком длинные и поэтому перестают быть сколь-либо очевидными. Наступает эпоха мифов и легенд. Поэтому кремлевские, которые и создали нынешнюю катастрофу (во многом рукотворную), никак не ассоциируются в головах людей, как реальные виновники происходящего в стране.

При чем тут комплектующие и расходные для хлебопекарной промышленности? При том, что нынешняя катастрофа была заложена не 24 февраля и даже не в марте 14 года, а в середине нулевых годов. Когда на страну обрушились сверхдоходы, и ошалевшие от потока денег гангстеры в Кремле банально не успевали их рассовывать по карманам. Все равно оставалось очень много.

Тогда и возникла идея — качаем нефть и газ, остальное купим. Тамбовская братва (и союзные ей бригады бандитов, пришедшие к власти в стране) с облегчением выбрала стратегию, при которой ей не нужно вникать в вопросы управления экономикой, подбора кадров для такого управления, обучение и всё, что называется скучным словом «государственное управление». Они схватили черта за бороду и не собирались ее отпускать.

К примеру, идея Медведева пустить на российский рынок иностранные самолеты была красива в изложении, но на практике привела к полному уничтожению всей российской авиаотрасли. Причем речь идет не просто о производстве самолетов, а о всем спектре: от обучения и образования до производства расходных материалов и комплектующих. Вся производственная цепочка, существующая в стране, оказалась не просто разрушенной, но и уничтоженной. А все, что осталось, перешло либо на отверточные схемы, либо стало полностью зависимым от импорта.

Уже поэтому все программы «импортозамещения» не работают — потянув за одно, нужно вытаскивать десятки, а то и сотни других проблем. Реставрация — процесс зачастую гораздо более сложный и дорогой, чем создание с нуля. Кроме того, не стоит забывать, что «импортозамещают» те же самые люди, которые это же и уничтожили по причине полного непонимания, что с этим делать. Поэтому победить в санкционной войне Кремль не в состоянии. На поле боя, кстати, у него тоже все очень неважно. И тоже по примерно тем же причинам. Либо строить военные храмы с фуражкой Гитлера, либо побеждать противника на поле боя. Совместить эти два процесса невозможно.

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