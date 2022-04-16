 

Звезда сериала “Друзья” Кортни Кокс призналась, что дочь ее стыдится

16.04.2022, 10:43, Разное
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Удивительно, но иногда актеры подвергаются хейту не только на просторах Интернета, но и в собственной семье. Кокс говорит, что часто находит забавные мемы, которыми делится с фанатами в социальных сетях, однако у ее дочери-подростка такие посты не вызывают восторга.

Она очень смущается из-за моей активности в сети. Ей многое не нравится. Однажды Коко подошла ко мне и сказала: “Мама, все кончено! Я расстроена”. Да, она слишком серьезно относится к тому, что я делаю, – пожаловалась 57-летняя кинозвезда в интервью журналу InStyle.

Кроме того, девочка отличается строптивым характером, который дома распространяется и на звездных гостей. К примеру, частым посетителем дома Кокс бывает британский поп-музыкант Эд Ширан. Звезда сериала “Друзья” отметила:

Я часто спрашиваю, не хочет ли она спеть с Эдом. На что она отвечает просто: “Ммм… Нет”. Да, мне приходится идти на уловки, чтобы она занялась чем-либо вместе со мной.

Кортни Кокс исполнила одну из главных ролей в продолжении фильма “Крик”, вышедшем на большие экраны в январе. А два месяца назад она дала интервью Sunday Times Style, в котором рассказала не только о своих новых проектах, но и о погоне за идеалами красоты. 57-летняя актриса и возлюбленная музыканта Джонни Макдейда призналась, что была зависима от инъекций ботокса и филлеров. В погоне за молодостью и в борьбе с возрастными изменениями она стала одержима так называемыми “уколами красоты” и уже неадекватно воспринимала свою внешность.



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