Амина Муадди прокомментировала слухи о том, что A$AP Rocky изменил с ней беременной Рианне

Беременная певица Рианна и отец ее будущего ребенка A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) расстались по причине измены рэпера. Такие слухи появились в сети вчера, причем, уточнялось, что разлучница – дизайнер обуви Амина Муадди, подруга Рианна, продвижению бренда которой певица всячески способствовала.

Информацию о расставании пары и измене музыканта никак и никем не подтверждалась, однако, широко распространилась. И пока Рианна и отец ее будущего ребенка молчат, Амина выступила с заявлением в сети. Дизайнер осудила сплетников, чем фактически опровергла сплетни.

Я всегда считала, что голословная ложь, распространенная в сети, не засуживает никакого ответа или разъяснения, тем более самая гнусная. Сначала, я думала, что такие злые сплетни не могут быть восприняты всерьез. Однако, последние 24 часа снова показали мне, что мы живем в обществе, для которого нет запретных тем, и которое готово говорить о чем угодно, вне зависимости от фактов. Поэтому я должна высказаться, поскольку (сплетни) касаются не только меня, но и людей, к которым я испытываю глубокое уважение и привязанность. Пока Ри проживает один из самых прекрасных моментов своей жизни в ожидании ребенка, я занимаюсь своими делами и желаю всем чудесных пасхальных выходных, – написала Амина в сети.

Креативный директор и основатель обувной марки 34-летняя Амина Муадди родом из Румынии. Ее родители – отец-иорданец и мать-румынка разошлись, когда будущему дизайнеру было шесть лет. Амина училась в Милане, работала с дизайнером Александром Вотье, а в 2018 году создала собственную, именную марку. Ее фирменной моделью стали прозрачные туфли со стразами и босоножки с скульптурным каблуком, напоминающим бокал для мартини. С Рианной Амина познакомилась несколько лет назад, когда певица пригласила дизайнера разработать коллекцию обуви для бренда Fenty. Даже несмотря на то, что проект Fenty пока заморожен, Амина и Рианна продолжают общаться, и певица регулярно появляется в обуви марки Муадди.

Амина Муадди A$AP Rocky и Амина Муадди

Любопытно, что слухи о расставании Рианна и A$AP Rocky сейчас, меньше месяца спустя после того в сети обсуждали помолвку будущих родителей. В 20-х числах марта фотографы засняли Рианну, выходящую из магазина детских товаров Kitson в Лос-Анджелесе. Тогда журналисты и поклонники певицы обратили внимание на украшение, точнее на кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. СМИ тут же сделали вывод: Рианна и A$AP Rocky обручились и скоро поженятся. Сами влюбленные, будущие родители никаких комментариев по этому поводу не дали.

Напомним, впервые о беременности Рианны заговорили в ноябре 2021 года, когда ей присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. В конце января РиРи и A$AP Rocky официально подтвердили эти догадки.

Рианна и A$AP Rocky