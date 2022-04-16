Черный карандаш выбрасываем, беремся за консилер: в тренде светлые брови

Красиво очерченные брови украшают лицо. Они делают взгляд более ярким и выразительным. Еще недавно в моде были темные и густые брови. Чтобы достичь такого эффекта, женщины брались за черный карандаш. Но в этом году в тренде оказались осветленные брови. Они завоевали соцсети и мир моды, создавая новую эстетику. Как добиться такого эффекта? На этот вопрос мы ответим в статье.

Осветленные брови

Обесцвеченные брови стали модной тенденцией 2022 года. Многим женщинам они еще кажутся непривычными, но тем не менее это хороший способ подчеркнуть черты лица. Если сочетать светлые брови с ярким макияжем глаз в неоновых тонах, то взгляд станет еще выразительнее.

Еще недавно осветленные брови были распространены только в мире высокой моды и среди знаменитостей. Сейчас этот тренд можно увидеть не только на подиуме, но и в повседневной жизни. Безусловно, такой образ требует определенной смелости. Многим он кажется странным и спорным.

Обесцвеченные брови подходят не каждой женщине. Этот тренд идет девушкам со светлыми или рыжими волосами, бледной кожей и четкой надбровной дугой. Брюнеткам лучше не экспериментировать с обесцвечиванием, светлые брови делают их лицо тусклым и безжизненным.

Если вы решили осветлить брови

Если вы решили обесцветить брови с помощью краски или перекиси водорода, то не пытайтесь это сделать самостоятельно. Обратитесь за помощью к специалисту. Кожа около глаз отличается повышенной чувствительностью и очень подвержена аллергическим реакциям. Кроме этого вы рискуете обжечь эпидермис.

Важно помнить, что результат обесцвечивания может отличаться, в зависимости от естественного цвета бровей. Если волоски темные, то после первого осветления они могут стать рыжеватыми. Чтобы достичь желаемого эффекта, вам может потребоваться несколько процедур.

Осветление с помощью макияжа

Многие женщины не готовы резко менять свой образ. Но они хотели бы попробовать новый тренд. В этом случае брови можно временно осветлить с помощью макияжа.

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Нанесите на лицо тональный крем и консилер. Затем закрасьте область бровей более светлым консилером. Если у вам очень темные волоски, то используйте дополнительный слой тонального крема.

Удалите излишки продуктов с помощью ватного диска. Затем растушуйте консилер губкой для макияжа. Аккуратно придайте бровям нужную форму с помощью щетки.

Осветление домашними средствами

Многие женщины не любят подвергать свои волосы воздействию химических красок. Они окрашивают шевелюру отварами трав и другими натуральными средствами. Вы можете использовать подобный трюк и для осветления бровей.

Лимон известен своими осветляющими свойствами. Отожмите из цитруса сок. Смочите в нем ватный тампон, нанесите жидкость на брови и оставьте на 10-15 минут. Повторяйте процедуру, пока не достигнете желаемого результата.

Вы можете также использовать для осветления бровей мед. Возьмите 2-3 столовые ложки продукта и нагрейте их на пару. Смешайте теплый мед со столовой ложкой оливкового масла. Нанесите состав на брови и держите 15-20 минут. Повторяйте процедуру, пока волоски не станут светлыми.

Заключение

Не спешите сразу обесцвечивать брови. Попробуйте сначала временно осветлить их с помощью макияжа. Это поможет понять, насколько подходит вам новый модный образ.