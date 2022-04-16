Мнение: Привет из старой жизни

Вспомним?

В поезде на втором этаже

Съездил по делам в Питер, а на обратном пути испытал чудо техники: возвращался на двухэтажном поезде! До этого я только читал, что «двухэтажный поезд» в экспериментальном порядке запустили в Сочи. Ан нет – оказалось, что РЖД поставило их и между Питером и Москвой.

Ну, я любитель всех подобных штук: естественно, взял билет на самый верх – на второй этаж на верхнюю полку. Прокатился, докладываю о впечатлениях.

Вагоны сами по себе большие, но какими-то снаружи суперогромными не кажутся. Вверх ведет витая лестница, два прохода – в начале и в конце вагона. Туалетов три. Компоновка «по горизонтали» такая же, как и в обычных вагонах, то есть 8 купе по 4 места в каждом, друг над другом. Со второго этажа обзор, конечно, получше, ощущения необычные. При этом вагоны, что заметно, буквально «с пылу с жару», абсолютно новенькие, видно, что выпущены только что. Словом, поначалу я испытывал абсолютный детский восторг.

К тому же пока что эксплуатация таких поездов, как я понял, не передана какой-то обслуживающей компании, этим занимается само РЖД – и это тоже плюс: стакан простого чая стоит 20 руб. На пути «туда», где я ехал обычным купейным поездом, с меня слупили за такой же стакан все 50 р. Экономия!

Билет, кстати, в купе стоит примерно столько же, сколько и в «простые» одноэтажные поезда – 2,5-3 тыс. руб. И это выгодно отличает их от «Сапсана», за который нынче ломят 4400. За сидячий поезд! Ни стыда у людей, ни совести.

Более подробное «вживание» в новый вагон постепенно заставило меня, впрочем, поумерить восторги.

Во-первых, у нового вагона опять новое купе; ни к какому типовому образу РЖД что-то никак прийти не может. Вроде привыкли мы уже к купе, где на нижней полке само ложе откидывается вместе с бельем и служит уже как спинка – но в двухэтажном ничего подобного нет. Телевизора над окном, как в некоторых фирменных поездах, тоже нет.

Забрался на верхнюю полку, осмотрелся – там тоже сюрприз: оказалось, что в этом типе вагонов отсутствует «чердак» для подушек и матрасов! Ну, все помнят – во всех купе всегда над входом в купе была такая ниша, где хранились матрасы и подушки. Я еще всегда туда складываю одежду, когда еду в купе – рубашку да штаны. А тут смотрю – некуда! Конфуз.

В прежних “новых купе” (которые теперь, получается, старые?) там на верхних полках были вдоль боковой стенки такие типа шкафчики (жутко неудобные). Но в этих и шкафчиков никаких нет. Полный аскетизм!

То есть это купе по компоновке получается как плацкарт – там ведь тоже нет никакой «ниши». Однако в плацкарте зато есть третья полка сверху, для тех же матрасов и подушек! Я ее в плацкарте и использовал – однако в этом купе третьей полки тоже нет. В общем, засада! Пришлось слезать и складировать одежду под нижнюю полку – а куда? С двумя девушками в купе – не совсем комильфо…

Но особенно меня потрясла неожиданная «автоматика» в этом вагоне. Это просто какой-то смех и грех. В общем, представьте: глухая ночь, темнота, все улеглись, посапывают, я тоже на своей верхней полке устраиваюсь поудобнее, сучу ногами, которые, как обычно, задевают заднюю стенку… и вдруг в купе вспыхивает яркий верхний свет!

Спросонья и не сообразишь, что такое. А оказалось, что инноваторы-дизайнеры этого вагона присобачили выключатель верхнего (самого яркого) света… чуть выше уровня верхней полки! Просто КВН какой-то. В купе для людей моего роста (186 см) и так теснота, переключатель у света очень чувствительный, переключается от легкого нажатия.

В общем, за ночь я так пару раз свет-то и включал случайным касанием. И потом, чертыхаясь про себя, нашаривал эту кнопку, чтобы выключить. Хорошо, соседи были спокойные, дрыхли или делали вид, что их эти вспышки не волнуют.

Вообще, на верхней полке в этом двухэтажном поезде не очень удобно – почти так же, как на верхней в плацкарте: сесть и нормально выпрямиться невозможно. При этом еще с обычной второй полки можно как-то смотреть в окно, а в этом типе вагона нет – окно ниже уровня верхней полки.

В общем, к концу пути я в этих новых вагонах почти полностью разочаровался. Положение еще усугубили инновации РЖД в части экономии на персонале: вы удивитесь, но двухэтажный вагон обслуживает… одна проводница! Я сначала даже не поверил: как же так, ведь 16 купе, всего 64 человека! Как можно успеть? Но поговорил с проводницей, она подтвердила – да, я одна, напарницы не предусмотрено.

Уж не говорю о ее нагрузке, но эта экономия ФОТ отражается и на пассажирах: так, придя за 15 минут до отправления, я оказался вынужден отстоять на перроне очередь… на то, чтобы пройти на свое место. Отстоял минут 10. Накрапывал мелкий дождь, так что это было не особо приятно. Но понятно – если 64 человека хотят одновременно войти, а проверяет билеты и сверяет их с паспортом одна проводница – очереди не избежать.

Ну и свежее инженерное решение – три туалета на вагон – тоже сказалось: утром были неслабые очереди. В обычном купейном 2, а тут, когда по сути два купейных вагона поставлены один на другой, туалетов на 1 меньше. Понятно, что, опять-таки, будут очереди.

Так что ехать в таком вагоне долго, скажем, сутки, да еще на верхней полке, я бы, пожалуй, не рекомендовал. Но вид из окна – да, недурной (2015)