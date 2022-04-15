Фруктовые соки эффективно снижают давление

Результаты научной работы продемонстрировали, что некоторые фруктовые соки способны значительно снизить повышенный уровень артериального давления.

Людям с болезнями сердца, а также предрасположенностью к ним, часто рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов. Также стало известно, что для здоровья сердечно-сосудистой системы не стоит забывать о цитрусовых. Ученые обнаружили, что лимонный, апельсиновый и грейпфрутовый сок способствует активному снижению повышенного кровяного давления.

Однако недавно стало известно, что грейпфрутовый сок снижает эффективность препаратов от давления. А лимонный сок действительно способствует лечению гипертонии.