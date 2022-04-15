 

Мнение: Национальная идеология – война (с)

15.04.2022, 21:21, Разное
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К теме моего сегодняшнего стрима:

Захар Прилепин, в передаче Первого канала «Время покажет» 14.04.2022)
“Надо всей стране, всему народу, надо понять, что уже в прошлой мирной жизни: беговые дорожки, доставки из магазинов, каршеринг и отдых в парках, кто-то потеряет работу, кто-то потеряет бизнес, кто-то потеряет жизнь своих родных.
Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.
Наша . И единственная задача наша, нашей власти, это объяснить и довести всему российскому народу этот героический образ нашего будущего. Нашего будущего – где мы не выбираем творожок в магазине «Вкусвил» когда наши солдаты погибают в стоптанных берцах, а все надеваем эти самые берцы».

В 20.15 по Москве – сегодня. Подключаемся к моему каналу на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Поговорим о том, как быстро наступит конец и в каких формах это будет происходить в России. Захар Прилепин, являясь полноценным сбрендившим упырем-некрофилом, во многом прав.

Ну и главное – есть ли свет в конце туннеля.

Источник: Размышления вольного социолога



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