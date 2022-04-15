Модный вариант, который может быть не только спортивным: учимся создавать элегантные образы с толстовкой

Толстовка — тот предмет гардероба, который сегодня является очень модным трендом. Данная вещь — мастхэв для любой модницы в текущем сезоне.

Мы привыкли интегрировать толстовку в спортивный и уличный стиль для создания неформального образа. Нам кажется, что сделать женственный лук с таким изделием невозможно.

Это заблуждение. В данном сезоне можно все: даже создать элегантный образ с полуспортивным изделием. Разбираемся, как это можно сделать и с чем сочетать толстовку так, чтобы выглядеть грациозно и стильно.

С брюками с завышенной талией

Речь идет о брюках прямого кроя, которые не будут мешковатыми. Поэтому забудьте об оверсайз-модели. Следует подобрать те штаны, которые не слишком облегают фигуру, но в то же время не делают силуэт бесформенным.

Обязательное условие — это завышенная талия. В верхней части брюки должны прилегать плотно, чтобы получился более-менее плоский живот. Толстовку следует заправить в брюки.

Если учтете все данные требования, тогда получите элегантный образ. В таком наряде можно будет даже отправиться на работу в офис.

С тренчем и с джинсами

Если вы не хотите отказываться от урбанистической направленности, тогда возьмите на вооружение следующую идею. Можно сочетать толстовку с тренчем и с простыми джинсами. Но в таком случае выберите модель с капюшоном.

Толстовку обязательно заправляйте в джинсы: они тоже должны быть с высокой посадкой. Подойдет модель мом.

Секрет успеха данного образа заключается в сочетании спортивной толстовки с классической одеждой, составляющей основу капсульного гардероба, а именно с тренчем и с джинсами.

С рубашкой и твидовым жакетом

Толстовку можно совместить с рубашкой с воротником так, чтобы воротник был выпущен наружу. С помощью такой комбинации вы увидите, что толстовка стала совсем по-другому выглядеть. Она уже кажется не такой спортивной и неформальной, какой была раньше. Это тот пример, когда при сочетании несочетаемого получается эффектный результат.

Завершит образ твидовый жакет, небрежно наброшенный на плечи.

С блейзером и обувью на каблуках

Если хотите создавать стильные элегантные луки с любимыми толстовками, то обратите внимание на модель Хейли Бибер. Она эксперт в плане того, как интегрировать толстовки в повседневно-деловой стиль.

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Например, удачно смотрится сочетание толстовки с блейзером оверсайз, виниловыми брюками и ботинками на высоких каблуках.

С ремнем и туфлями-лодочками

Если вы скомбинируете толстовку с мешковатыми джинсами оверсайз (которые сейчас очень в моде), то получите типичный и даже банальный образ в уличном стиле. Но стоит вам добавить правильные аксессуары, как тут же лук станет совсем другим, более утонченным и женственным.

Речь идет о таких аксессуарах, как широкий поясной ремень и туфли-лодочки на каблуках. Добавьте эти вещи к основному образу, и получите элегантный наряд.

Обратите внимание на то, что джинсы должны быть укороченными. Они будут уравновешивать верхнюю часть, создавая идеальные пропорции.

Яркий оттенок

Толстовку можно сделать изюминкой любого образа, если она яркого цвета. К примеру, вы надеваете обычный брючный костюм с пиджаком и рубашкой. Если на рубашку и под пиджак надеть толстовку, то получится очень стильный образ.

Вы также можете сочетать яркую толстовку и с другими вещами в деловом стиле. Например, с брюками и плащом.

С юбками

Толстовка и юбка-карандаш – это странное, на первый взгляд, сочетание, но если вы открыты для экспериментов, то можете рискнуть. Помните, что юбка должны быть с высокой посадкой.

В качестве обуви берите любую обувь на каблуке. Не забывайте дополнять образ аксессуарами. Будут уместны солнцезащитные очки, сумочка, головной убор в виде кепки или шляпы, браслеты и кольца.