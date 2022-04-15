Das Erste – немецкий политик раскритиковал членов бундестага за призыв поставить Украине тяжёлое вооружение

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал слова троих депутатов бундестага, призвавших поставить Украине тяжёлое вооружение, пишет DasErste. Политик отметил, что неверно требовать беспрецедентных решений, не имея при этом никакой ответственности за их последствия.



AP

Внутри немецкой правящей коалиции обостряются дискуссии по поводу поставок оружия на Украину, пишет Das Erste. Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених подверг критике троих депутатов бундестага, посетивших Украину, и призвавших поставить Киеву тяжёлые вооружения.

«Требовать беспрецедентных решений, не неся при этом никакой ответственности, неверно — особенно когда эти решения могут иметь крупные последствия для безопасности нашей страны и НАТО», — приводит издание слова Мютцениха.

Издание напоминает, что ранее представители от партий зелёных и «Свободных демократов» усилили давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок оружия на Украину. Депутат от зелёных Антон Хофрейтер заявил, что Шольц не полностью соблюдает своё собственное обещание о «новой парадигме».

Сам же Шольц сомневается в необходимости поставок тяжёлых вооружений, пишет Das Erste. В своём недавнем интервью канцлер заявил, что Германия должна поставлять Украине «правильные и целесообразные» типы оружия.