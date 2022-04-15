 

Политолог раскрыл цели Лукашенко в переговорах России и Украины

15.04.2022, 15:04, Разное
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Делегации России и Украины провели уже несколько раундов очных и заочных переговоров для скорейшего разрешения кризисной ситуации. На данный момент сторонам не удалось достигнуть значительных успехов, однако с помощью диалога они продвинулись по ряду гуманитарных вопросов. Меж тем, как стало известно недавно, Белоруссия тоже претендует на то, чтобы ее мнение было услышано.

Соответствующее заявление ранее сделал президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине влияет, в том числе, и на судьбу Белоруссии. По мнению главы государства, из-за этого Москва и Киев должны учитывать за столом переговоров позицию Минска.

В интервью изданию “Украина.ру” политолог Всеволод Шимов раскрыл цели Александра Лукашенко в переговорном процессе двух стран. Он отметил, что заявление белорусского лидера прозвучало весьма странно, ведь сама республика не принимает непосредственного участия в спецоперации.

Эксперт подчеркнул, что Минск стремится уклониться от участия в конфликте Москвы и Киева, чтобы избежать новых западных санкций.

“Впрочем, нельзя забывать и о том, что против Белоруссии продолжают действовать западные санкции, введенные по итогам политического кризиса 2020 года…” – напомнил Шимов.

Однако в то же время Лукашенко пытается занять удобное положение в новых реалиях. Республика хочет быть причастным к разрешению украинского кризиса ради укрепления собственных позиций не только в политике, но и в экономике, считает аналитик.



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