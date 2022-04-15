 

Один работает Дедом Морозом, другой умер, третий нашел молодую: что стало с мужьями Пугачевой

15.04.2022, 12:14, Разное
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Миколас Орбакас

Своего первого супруга, литовца Миколаса Орбакаса, Примадонна встретила к 20 годам. В тот момент у певицы было немало ухажеров, но она увлеклась робким студентом эстрадно-циркового училища и даже сама сделала ему предложение. Многие не понимали, что яркая Пугачева нашла в таком тихом юноше, тем не менее союз просуществовал 4 года.

В 1969 году возлюбленные поженились, спустя два года родилась Кристина. К моменту появления наследницы Алла Борисовна уже начала пропадать на гастролях – во многом именно из-за этого супруги приняли решение развестись. К счастью, им удалось остаться друзьями.

Во второй раз Миколас Орбакас женился только спустя 10 лет. С новой избранницей, воздушной гимнасткой Мариной, мужчина воспитал сына Фабиана и построил крепкую семью. Зимой супруги живут в Москве и подрабатывают на корпоративах Дедом Морозом и Снегурочкой, а весной уезжают в Литву, где у них есть домик у моря.

Александр Стефанович

Во второй раз Алла Пугачева связала себя узами брака с режиссером Александром Стефановичем. Постановщик стал не только мужем певицы, но и ее наставником в карьере. Стефанович снимал с участием артистки клипы, режиссировал концертные номера, был ее продюсером и имиджмейкером. Их творческий и любовный союз просуществовал 4 года, а развод сопровождался массой слухов.

Алла Борисовна утверждала, что брак распался из-за многочисленных измен мужа, а тот сетовал, что они расстались после первой же ссоры. Как бы там ни было, спустя какое-то время Стефанович написал автобиографический роман о браке с Пугачевой, а потом еще не раз рассказывал об их союзе в интервью. Режиссер много путешествовал, посвящал себя творчеству и так и не завел детей. 13 июля 2021 года мужчины не стало – он скончался из-за последствий коронавируса.

Евгений Болдин

Третьим супругом артистки стал музыкальный продюсер Евгений Болдин. Долгое время Болдин был концертным директором и другом семьи Пугачевой. Она была замужем за Стефановичем, он был женат, но оба брака распались приблизительно в одно время. Неудивительно, что вскоре творческое сотрудничество переросло в роман.

По документам брак просуществовал восемь лет, но фактически влюбленные жили вместе на несколько лет дольше. Несмотря на это, крепкой семьи у них не получилось. Болдин крутил романы на стороне, да и у Пугачевой тоже случались влюбленности. Супруги расстались без сожалений и быстро устроили личную жизнь.

Евгений Болдин нашел свою половинку еще в начале нулевых. С Мариной Лях, которая младше его на 32 года, мужчину свел Лев Лещенко. Евгений живет с молодой женой в загородном доме и воспитывает 13-летнюю дочку Машу.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров стал первым избранником артистки, с которым она не только связала себя узами брака, но и обвенчалась. Они считались одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, а история их любви напоминала романтический фильм. Киркоров присылал Пугачевой охапки алых роз, пылко признавался в любви и несколько раз предлагал ей руку и сердце. Не сразу, но Алла Борисовна растаяла под напором ухажера.

Кто-то называл брак артистов пиаром, другие восхищались их чувствами, но у этой красивой сказки не могло быть счастливого конца. Вскоре после свадьбы Алла Борисовна поняла, что они с мужем слишком разные, но не спешила с разводом до тех пор, пока не влюбилась в другого. С пятым супругом, Максимом Галкиным, певица познакомилась именно благодаря четвертому.

Киркоров и Пугачева развелись больше 15 лет назад, но до сих пор поддерживают дружеские отношения. Филипп Бедросович всегда тепло отзывается об экс-супруге и утверждает, что сам виноват в их расставании. В свои 54 года артист воспитывает двоих детей: сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Наследницу певец назвал в честь бывшей жены и своей матери.



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