 

Фармацевтическим компаниям технополиса “Москва” требуется 80 сотрудников

15.04.2022, 12:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На предприятиях фармацевтической и медицинской отраслей открыты 80 вакансий. Специалисты требуются для работы в компаниях на площадках “Печатники” и “Алабушево” особой экономической зоны “Технополис “Москва”. ОЭЗ сегодня не только расширяет существующие заводы, но и запускает новые.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 80 вакансий открыто в шести компаниях, действующих на базе технополиса. Причем, новые сотрудники требуются как крупным производителям, так и более маленьким компаниям. Основная направленность работы – производство товаров медицинской отрасли, уточнил чиновник.

“Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей. С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза”, — отметил Ефимов.

Кстати, в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики технополиса “Москва” действует порядка 30 компаний. При развитии производства они открывают новые возможности для молодых кадров и более опытных специалистов. Вакансии компаний ОЭЗ размещаются на столичном портале “Моя карьера”.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, эти компании производят лекарственные препараты для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний, вакцины, изделия для скорой медицинской помощи, средства для урологических и стомированных больных, дезинфекционное оборудование для лечебных учреждений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Доктора назвали ложное обморожение пальцев симптомом COVID-19

16.10 / Мэр Уханя извинился за недостижение 10-процентного роста ВВП города

20.05 / Посольство Израиля обвинило китайское государственное телевидение в «оголтелом антисемитизме»

18.09 / Мнение: Не читайте до обеда советских газет

22.01 / “Не понимает, что говорит”: эксперт Корнилов о просчете призвавшего к антироссийским санкциям Зеленского

29.06 / Мнение: Рабский менталитет

13.10 / Эйри-боб – один из главных hair-трендов осени: отличительные особенности стрижки, кому идет, советы по выбору

05.11 / В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ “Поезд победы”

29.07 / Названы самые популярные у мигрантов районы Подмосковья

07.10 / Екатерина Жемчужная назвала причину отсутствия на похоронах мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика