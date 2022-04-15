WSJ – США увеличат передачу разведданных Киеву по Донбассу и Крыму

Американские власти намерены значительно расширить объём разведданных, которые они предоставляют ВСУ. По словам чиновников, информация будет касаться расположения российских войск в Донбассе и Крыму, пишет The Wall Street Journal.



AP

Администрация Байдена собирается значительно расширить объём разведданных, которые она предоставляет Киеву. Предполагается, что благодаря этой информации ВСУ «смогут брать на прицел» российские военные подразделения в Донбассе и Крыму, пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, в рамках этой инициативы офис директора Национальной разведки Эврил Хейнс разрабатывает руководство по обмену разведданными для американских спецслужб. Параллельно Министерство обороны США выпускает собственный документ о том, как реализовать эту инструкцию для военных операторов на практике.

Новый пакет помощи также предусматривает передачу украинской армии дополнительного вооружения. Оно включает артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, которые должны помочь ВСУ «сдержать масштабное российское наступление на востоке страны», отмечает издание.

По мнению WSJ, решение поделиться дополнительными разведданными и артиллерией знаменует собой изменение подхода Белого дома к конфликту. Вашингтон пошёл на этот шаг после того, как на протяжении нескольких недель украинские власти призывали НАТО увеличить поставки военной техники.

Администрация Байдена уже отправила Украине огромное количество оружия, включая «Джавелины» и «Стингеры». Тем не менее Белый дом воздерживался от поставок Киеву боевых самолётов из-за опасений, что в итоге РФ будет воспринимать Вашингтон как сторону конфликта. По той же причине американские власти отказались от идеи создания бесполётной зоны.

Изменение стратегии Москвы, которая сосредотачивает свои силы на востоке Украины, способствовало решению администрации активизировать обмен разведданными. Тем самым они рассчитывают «помочь киевским войскам лучше определить, как российские военные планируют наступление, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием», утверждается в статье.

Вместе с тем США «воздержатся» от предоставления информации, которая позволила бы украинцам нанести удар по целям на территории России. Это ограничение было внесено, чтобы снизить риск расширения конфликта, пояснили The Wall Street Journal чиновники.