GT – эксперты прогнозируют дальнейшее замещение долларов на юани в валютных резервах России

Аналитики предполагают, что РФ продолжит увеличивать массу китайских юаней в своих валютных резервах, сокращая при этом долю долларов на фоне западных санкций. Действия российского Центробанка отражают падение доверия к американской валюте, поскольку США всё чаще используют доллар как финансовое оружие вместо надёжной международной платёжной единицы, пишет Global Times.



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Вероятно, РФ продолжит добавлять всё большую массу китайских юаней в свои валютные резервы, одновременно сокращая количество долларов США в среднесрочной и долгосрочной перспективе, полагают аналитики. Это связано с тем, что Москва всё больше смотрит в сторону Азии для экономического сотрудничества и развития на фоне ужесточения западных санкций, поясняет Global Times.

Данные Банка РФ свидетельствуют, что по состоянию на 1 января этого года доля российских резервов в юанях от общей массы валютных запасов выросла с 12,8% до 17,1% в сравнении с прошлым годом. В то время как резервы в валюте США сократились за тот же период практически вдвое — с 21,1% до 10,9%, сообщается в статье.

Согласно тому же отчёту, за аналогичный период валютные активы РФ в евро немного увеличились — с 29,2% до 33,9%, а её золотой запас слегка сократился до 21,5%, пишет Global Times. Однако это происходило ещё до российской спецоперации на Украине, которая была начата в феврале, отмечается в статье.

После её начала страны Запада во главе с США уже ввели в отношении РФ более 5500 различных ограничений, в основном направленных против финансового сектора, в том числе исключили ведущие российские банки из системы SWIFT, заморозили более $300 миллиардов резервов Центробанка РФ, а также запретили для российских финансовых институтов доступ к операциям в долларах США, напоминает Global Times.

Учитывая ужесточение санкций, РФ наверняка продолжит наращивать валютные запасы в китайских юанях в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает Дун Дэнсинь, директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологий. Это связано с тем, что местные валюты удобнее использовать для расчётов, чтобы расширять двустороннюю торговлю на фоне жёстких финансовых ограничений со стороны Запада, заявил он в интервью Global Times.

Схожей точки зрения придерживается и Сюй Вэньхун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии социальных наук. По его словам, такие действия Центробанка РФ отражают падение доверия к американскому доллару. Проблема в том, что США всё чаще используют доллар как финансовое оружие вместо надёжной международной платёжной единицы, подчеркнул эксперт в интервью Global Times.

При этом и другие страны начинают всё охотнее принимать юань в качестве валютного резерва, как альтернативу доллару, сообщается в статье. По официальным данным, опубликованным МВФ, общий объём юаней в мировых резервах вырос до эквивалента в размере $336,1 миллиардов в четвёртом квартале 2021 года, достигнув рекордной доли 2,79% в мировых резервах и заняв пятое место среди остальных мировых валют, пишет Global Times.

В рамках пакета мер по снижению зависимости от доллара РФ начала активную «дедолларизацию» ещё с 2014 года, и к весне 2018 года сократила значительную часть своих долговых обязательств перед США, отметил также Сюй Вэньхун. По его словам, увеличение доли юаней в российских валютных резервах также отражает огромный потенциал двусторонней торговли между Китаем и Россией и уверенность в экономических перспективах сотрудничества.

Беспрецедентные санкции Запада стимулируют Россию стремиться к экономическому росту, ориентируясь на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснил китайский эксперт в интервью Global Times. Ожидается, что первые партии российского угля и нефти, оплачиваемые напрямую в китайской валюте, поступят на нефтеперерабатывающие предприятия Китая уже в мае этого года, сообщается в статье.

По официальной статистике, объём двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2021 году вырос на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $146,8 млрд. При этом на протяжении последних 12 лет подряд Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, отмечается в статье. Официальный Пекин также неоднократно осуждал односторонние западные санкции и подтверждал своё намерение продолжать нормальное торговое сотрудничество с Россией, заключает Global Times.