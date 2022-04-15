Мнение: Гвоздезамещение

Гвоздезамещение

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.

Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала она.

Матвиенко предложила дать соответствующее поручение малому и среднему бизнесу.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика — это Белоруссия и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.

В самой России гвозди производят Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортавале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.

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Гутенев в разговоре с Телеграмканалом "Радиоточка НСН" отметил, что не имеет сведений о том, что России приходится импортировать гвозди. "Но если это так, то только потому, что это крайне простой продукт, не являющийся предметом регулирования", – нашел он объяснение.

Депутат добавил, что те, кто занимается реализацией гвоздей и шурупов, закупают их там, где им выгоднее.

Гутенев выразил уверенность, что если вдруг возникнут проблемы, то производство гвоздей внутри России будет налажено в необходимом объеме.

https://www.mk.ru/economics/2022/04/14/v-gosdume-obyasnili-otsutstvie-proizvodstva-gvozdey-v-rossii-slishkom-prosto.html – цинк

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