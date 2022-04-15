Эмбер Херд раскрыла новые подробности жизни с Джонни Деппом

В понедельник в суде Вирджинии приступили к рассмотрению иска Джонни Деппа в отношении Эмбер Херд. На свою бывшую супругу звезда “Пиратов Карибского моря” подал в суд за статью The Washington Post, в которой та, не упоминая, впрочем, имени Джонни (о чем она не забыла упомянуть в соцсетях накануне первого заседания) рассказала о своем опыте домашнего насилия. Такие откровения стоили Деппу карьеры, поэтому теперь он намерен добиться справедливости. Однако пока у Джонни это не особо получается. На новом заседании суда Эмбер сделала шокирующее заявление, в котором обвинила экс-супруга в изнасиловании, которому подвергалась в течение трех дней. Подробности сообщил адвокат, отметив, что до этого актер принят 8-10 таблеток экстази:

Он схватил ее и прижал к стойке бара. Разбросал бутылки от спиртного, часть из них разбилась, осколки лежали на полу. Он отшвырнул ее, затем начал бить, — заявил адвокат актрисы, добавив, что после он совершил насильственные действия.

Эмбер Херд

Депп не нашел слов, чтобы ответить на подобные заявления. Это за него сделали адвокаты.

Херд никогда не выдвигала такого обвинения против Деппа – оно никогда не было частью ее обвинений в насилии в 2016 году. Итак, что изменилось? Когда она осознала серьезность того, что утверждала она запаниковала и заявила о сексуальном насилии. За пятьдесят восемь лет мистера Деппа ни одна женщина ни разу не обвинила его в насилии, и ни у кого в Голливуде или в мире не было никаких оснований полагать, что он был насильником – до тех пор, пока мисс Херд публично не обвинила его, – подытожил адвокат Деппа в обращении к присяжным.

Джонни Депп

В защиту Джонни выступила его старшая сестра Кристи Дембровски. Она работала ассистентом и менеджером Деппа на протяжении всей его карьеры и стала первой из примерно 120 свидетелей, давших показания по делу. Кристи отметила, что ее брат сильно изменился после встречи с Эмбер. Дембровски также заявила, что Херд часто оскорбляла Деппа, прилюдно называя его “старым толстяком”.

Если суд сочтет заявление Эмбер содержательным, развязка разбирательства между экс-супругами, которую все так ждали, может сильно затянуться.