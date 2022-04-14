Кандидат в президенты Украины: как в России отреагировали на задержание Медведчука

Во вторник, 12 апреля, СБУ Украины задержали оппозиционного политика Виктора Медведчука, который всегда выступал за дружеские отношения с нашей страной. Ранее он был вынужден скрываться от преследования за стороны правительства Владимира Зеленского. Депутат часто критиковал действующего главу государства и в итоге получил уголовное дело. В России уже отреагировали на эту провокацию.

Дело в том, что Киев почти мгновенно предложил Москве обменять оппозиционера на солдат ВСУ, которые попали в плен к Армии России в ходе специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса. Эксперт Алексей Борзенко не исключает, что спецслужбы Незалежной по итогу могут расправиться с бывшим членом Верховной Рады.

В интервью телеканалу “360” он подчеркнул, что предложение об обмене пленными является популизмом. Аналитик затруднился представить, как Россия предоставить Украине порядка двух тысяч солдат в обмен на одного Виктора Медведчука. В то же время он связал преследование политика с его потенциальной ролью кандидата в президенты Украины.

По мнению собеседника телеканала, экс-депутат Рады мог бы возглавить временное правительство Незалежной после окончания спецоперации. Однако эксперт не исключил, что киевская администрация начнет арестовывать всех оппозиционеров, имеющих связи с Россией.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оказался куда более жестким в оценках. Он назвал некоторых представителей ураинских властей “уродцами”. Политик в своем телеграмм-канале призвал “этих деятелей” внимательно оглядываться по сторонам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что правительство Владимира Зеленского в отношении Виктора Медведчука действует по британской схеме: арест, суд и выбивание показаний.