Николь Шерзингер открывает новую главу своей карьеры и намерена стать “новой Шер”

На днях Николь Шерзингер вышла на сцену недавно открывшегося концертного зала Sun Rose в лос-анджелесском отеле Pendry в рамках шоу The Masked Singer (в России идет адаптация этого шоу под названием “Маска”) и показала весь диапазон своих вокальных талантов, исполнив песню Show Of – The Drowsy Chaperone. Во время выступления певица также замиксовала припевы некоторых самых известных хитов The Pussycat Dolls, например, Buttons и Don’t Cha, и продемонстрировала впечатляющую хореографию.

Весь вечер 43-летняя певица отдавала дань уважения не только своему собственному прошлому, но и великим исполнителям. Она исполнила бродвейскую классику Don’t Rain on My Parade из “Смешной девчонки” и Maybe This Time из “Кабаре”, а также сделала кавер на легендарную композицию Принса Purple Rain.

Я хотела исполнить самые разные песни, которые бы действительно показали мой диапазон через разные жанры и стили от Бродвея и классики до поп-рока и джаза, – поделилась Шерзингер в диалоге с изданием PEOPLE. – Я выбирала те песни, которые резонируют с моей душой.

Николь сказала, что в детстве вдохновлялась такими исполнительницами, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Бетт Мидлер, Ширли Бэсси и Шер.

Я хочу создать образ новой, современной Шер, Бетт Мидлер или Ширли Бэсси. Меня вдохновляют эти и многие другие женщины той эпохи. Они были не только культовыми модницами, но смелыми новаторами, которые хорошо делают свое дело. Они были очаровательны. И это тот уровень, к которому я стремлюсь в своих собственных выступлениях.

Также во время шоу Николь представила новую песню “Never Going Back” со своего грядущего сольного альбома.

Напомним, что Николь Шерзингер получила мировую славу, когда стала солисткой женского коллектива The Pussycat Dolls. В его составе певица выступала с 2003 по 2010 год.

Наше время прошло. Некоторые девочки покинули группу, я ничего не могла сделать. Я бы не хотела быть в группе с какими-то другими девочками — ведь мы были как одна семья, – заявила она в декабре 2010-го.

После ее ухода группа развалилась. С 2019 года коллектив снова выступает в обновленном составе, Николь иногда выступает вместе с другими девушками.