 

Мнение: Новые трубы

14.04.2022, 19:49, Разное
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Владимир Путин поручил предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов из Сибири. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания о ситуации в нефтегазовом секторе российской экономики. “В том числе, нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Как раз то, о чем мы только что говорили, завершая наше совещание”, – отметил российский лидер.

С какой иглы там Россия должна слезть, не подскажете?

Модель продажи природных ресурсов начиная с 2008 года вошла в штопор. Экономика, существующая в рамках этой модели, уже давно банкрот. Но мы будем продолжать строить трубы просто потому, что ничего другого эти люди не могут, не умеют, а главное — не хотят. Их интерес — снимать свою ренту с природных богатств страны. Развитие страны, процветание народа, благоустройство территории в их планы никогда не входило и не будет входить. Хотя бы потому, что это нужно уметь. А они никогда и не умели, что бы там придворные лизоблюды не чесали в телевизорах.

Поэтому мы будем даже последнее вкладывать в трубы. Сотни миллиардов уже похоронены на западных маршрутах, теперь будем хоронить на восточных. Все, что оставят эти после себя — ржавый металлолом, разрушенные территории и нищий народ. Причем они даже для себя ничего толком сохранить не в состоянии. Судя по тому, как их лихо ошкуривают на Западе, мозгов у них нет даже на это.

Источник: Эль Мюрид



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