 

Le Monde – Марин Ле Пен выступила за стратегическое сближение НАТО и России

14.04.2022, 16:20, Разное
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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала о своей внешнеполитической программе, а также видении Франции в НАТО. Как передаёт Le Monde, Ле Пен выступила за выход страны из объединённого командования альянса, как это было в период с 1966-го по 2009 год, а также заявила, что после окончания российско-украинского конфликта будет поддерживать сближение между НАТО и Россией.


AP

За 11 дней до второго тура президентских выборов кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен провела пресс-конференцию, посвящённую своей внешнеполитической программе. Как пишет Le Monde, Ле Пен затронула вопрос о месте Франции в НАТО. 

«В случае моего избрания я хотела бы прояснить все недоразумения. Я хочу вернуться к той политике, которая проводилась у нас с 1966-го по 2009 год и которая никоим образом не подразумевала подчинения Москве», — сказала Ле Пен.

«Я никогда не отдам наши вооружённые силы под командование, которое не подпадает под национальный суверенитет Франции, в том числе интегрированное командование НАТО или будущее европейское. Поэтому я предлагаю выйти не из НАТО, а из объединённого командования альянса, как это было в период с 1966-го по 2009 год», — добавила политик.

«Как только российско-украинский конфликт завершится и будет подписан мирный договор, я буду выступать за стратегическое сближение между НАТО и Россией», — пообещала кандидат в президенты Франции.



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