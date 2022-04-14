“Готова броситься бежать”: почему в королевской семье пожали плечами от открытого энтузиазма Меган

В каждой семье есть свои традиции и устои. Когда появляется новый член семьи и стремится все сразу переделать, то сталкивается с конфронтацией. Вот так и получилось с Меган Маркл. Она оказалась слишком амбициозной и инициативной, что и помешало ей поладить с монаршими особами.

Настораживающая фраза

В феврале 2018 года Меган Маркл, ее муж принц Гарри, его брат принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетили одно официальное мероприятие. Оно было посвящено обсуждению работы благотворительного фонда. Герцоги Кембриджские и Сассекские рассказывали о том, как функционирует организация.

Во время выступления Меган обронила неосторожную фразу о том, что «готова сразу бежать», когда речь идет о работе с королевскими благотворительными организациями.

Таким образом Маркл лишь хотела проявить свой энтузиазм и готовности вовлекаться в общественную деятельность. Она и подумать не могла, что ее слова заставят монархов насторожиться и почувствовать исходящую от Меган угрозу.

Разный менталитет

Королевский автор Тина Браун вспоминает, что та фраза Маркл вызвала «содрогание во дворце». Эксперт поясняет: монаршие особы ведут более размеренный образ жизни. Они не проявляют большой активности: лучше сто раз подумают перед тем, как принять то или иное решение и уж тем более приступить к активным действиям. Такой у них сдержанный, степенный и даже медлительный нрав, как и у многих британцев.

Меган — американка. Мало того, она не особа голубых кровей, а из простой семьи. Была моделью и актрисой, всего привыкла добиваться сама. Знающие Маркл люди утверждают, что она очень энергичная, активная и амбициозная.

Все эти качества по американским меркам являются достоинствами, а по британским (тем более среди монархов) нет.

Члены королевской семьи попросту испугались напористости и амбициозности Меган, почувствовали от нее угрозу привычному укладу. Возможно, из-за этого им и не удалось найти общий язык.