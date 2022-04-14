Фильм Кирилла Серебренникова покажут на Каннском кинофестивале

В столице Франции, Париже, объявили программу юбилейного, 75-го Каннского кинофестиваля. В основной конкурс вошли 18 фильмов режиссеров со всего мира. Среди них – картина Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”, которая уже успела наделать много шума на родине. Фильм повествует о жене композитора Антонине Милюковой, вынужденной мириться с нетрадиционной ориентацией супруга. Его роль, к слову, исполнил актер Один Байрон, известный по роли Фила в сериале “Интерны”. Два года назад Один публично сделал каминг-аут.

Кроме него в ленте задействованы Алена Михайлова, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова и Oxxxymiron. Последний появится в роли пианиста Николая Рубинштейна и будет читать в фильме рэп. Отметим, что это уже второй фильм Серебренникова, который входит в конкурсную программу Канн – в прошлом году на фестивале были показаны “Петровы в гриппе”.

Кадр из фильма “Жена Чайковского”

В этом году Каннский фестиваль начнется 17 мая. Фильмом открытия станет зомби-комедия “Окончательный монтаж” лауреата “Оскара” Мишеля Хазанавичуса. В основной конкурс также прошли:

“Близко” — реж. Лукас Донт

“Брат и сестра” — реж. Арно Деплешен

“Братья Лейлы” — реж. Саид Рустаи

“Брокер” — реж. Хирокадзу Корээда

“Время Армагеддона” — реж. Джеймс Грэй

“Звезды в полдень” — реж. Клэр Дени

“Мальчик из рая” — реж. Тарик Салех

“Миндальное дерево” — реж. Валерия Бруни-Тедески

“Ностальгия” — реж. Марио Мартоне

“Появление” — реж. Келли Райхардт

“Преступления будущего” — реж. Дэвид Кроненберг

“Р.М.Н.” — реж. Кристиан Мунджиу

“Решение уйти” — реж. Пак Чхан-ук

“Святой паук” — реж. Али Аббаси

“Тори и Локита” — реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны

“Треугольник печали” — реж. Рубен Эстлунд

“Хи-хан” — реж. Ежи Сколимовски

Вне основного конкурса на фестивале покажут ленту Джорджа Миллера “Три тысячи лет ожидания”, байопик “Элвис”, сиквел “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом, сериал Оливье Ассайаса “Ирма Веп” и документальную ленту “Естественная история разрушения” Сергея Лозницы.