Wprost – президент Польской киноакадемии призвал к бойкоту русской культуры и её представителей

«Сейчас не время для России… в культуре тоже», — уверен президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонский. В интервью изданию Wprost он заявил, что не будет помогать представителям русской культуры «бежать» из страны, потому что их долг остаться в РФ и навести там порядок, чтобы потом избежать участи «горящих от стыда» немцев.



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У президента Польской киноакадемии Дариуша Яблонского нет сомнений в том, что в нынешней международной ситуации необходим бойкот русской культуры и её представителей. «Сейчас не время для России… в культуре тоже», — заявил он изданию Wprost.

«Пусть они не уезжают из своей страны, а наводят порядок в своей стране. Потому что если они этого не сделают, то они будут гореть от стыда, как немцы на протяжении долгих лет после Второй мировой войны. Это их долг, это их лидер, это их страна. Я тоже не буду им помогать бежать, только требую от них мужества, не меньшего мужества, чем от детей и женщин на Украине», — отметил Яблонский в интервью изданию Wprost.