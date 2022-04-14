Лицо как статус – Личное мнение

Чем старше я становлюсь, тем важнее для меня мой внешний вид.

Лицо в 20 — это природа. Лицо в 40 — это статус.



Фото: istockphoto.com

В 20 я была очень симпатичной. В 40 я выгляжу как богатый человек, и это для меня важно.

Я могу выйти из дома в белой бамбуковой футболке и джоггерах, но состояние моих зубов, волос, кожи, моя стройность, гибкость и осанка — всё это говорит о том, что у меня есть деньги.

И люди ко мне относятся соответственно: слушают внимательно, не перебивают, хотят угодить и даже предупредить мои желания.

Справедливо ли это? Конечно, нет.

Откажусь ли я это этого? Тоже нет.

Я давно и плотно сижу на игле косметологии, без которой даже с моим безупречным образом жизни я бы не выглядела как богатый человек. В моём возрасте это просто невозможно.

Беспрецедентные санкции, с которыми столкнулась российская экономика сегодня, не могли не испугать многих женщин, которые понимают, о чём я.

Начитавшись в интернетах новостей об уходе с рынка поставщиков ботокса и филлеров, они адово запаниковали и уже заранее оплакивают свою безвременно и безвозвратно уходящую ботоксную красоту. Ну или, предчувствуя рост цен до небес, прямо сейчас бегут в подвалы колоть что попало.

Не стоит.

Прежде всего, перестаньте паниковать. Пройдёмся лучше по фактам.

На сегодня поставки в Россиб ботокса и филлеров приостановила только американская биофармацевтическая компания AbbVie. Речь — о продукции подразделения Allergan Aesthetics, которое в AbbVie производит ботокс (ботулотоксин типа А), и о линейке филлеров Juvederm.

Однако на рынке продуктов для медицинской косметологии есть и другие, не менее авторитетные компании. И они пока не прекратили поставки: качественные, сертифицированные продукты для косметологии в России по-прежнему доступны.

А уж высокопрофессиональные косметологи с реальным медицинским образованием и многолетним опытом успешной работы никуда и не уходили. Уж они-то ни под какие санкции не попадают и продолжают свою практику.

Например, Юлия Кириллова.

Почти 10 лет Кириллова работает в отрасли врачебной косметологии и делает это легально, в полном соответствии со всеми требованиям закона.

В работе Юля использует только сертифицированные европейские препараты от лучших производителей. Она — очень порядочный человек.



Фото: Юлия Кириллова

Даже сейчас, когда многие паникуют и колют в себя всё подряд и «про запас», Юля отказывается зарабатывать на этих страхах и не спекулирует ценами. Стоимость её услуг увеличивается ровно на столько, насколько дорожают препараты и расходники, но ни на копейку больше.

Юля по-прежнему делает пациенткам только те процедуры, которые им действительно нужны, не просто не навязывая, но и отговаривая особенно активных клиенток от лишних им процедур.

Кириллова — не доморощенный недокосметолог с сертификатом о трехнедельных онлайн-курсах. Она– настоящий дипломированный врач с законной практикой и опытом работы более 6 лет. Окончила медицинский ВУЗ (ДВГМУ, г. Хабаровск) по специальности «Лечебное дело».

После окончания ВУЗа Кириллова проходила интернатуру в Москве по специальности «Дерматовенерология». И не где-нибудь, а в медицинской академии Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА»). В общей сложности, Юлия училась на косметолога-дерматовенеролога почти 10 лет.

Кириллова — именно врач, а уже потом — косметолог, поэтому она собирает анамнез и назначает анализы, интересуется здоровьем пациента. При малейших противопоказаниях Юля отказывает клиенту в процедуре или предлагает безопасную альтернативу.

В работе Кириллова использует только оригинальные препараты с доказанной эффективностью. Как врач, она в полной мере осознаёт необходимость использования только сертифицированных и проверенных препаратов, потому и приобретает их исключительно у официальных дистрибьюторов из стран Европы.

Подлинность препаратов, правильные условия хранения и хороший срок годности Кириллова гарантирует вам на 100 %. Никаких закупок через интернет!

Именно по причине своих железных профессиональных принципов 80% клиентов Юлии Кирилловой — постоянные.

По уровню обслуживания, качеству работы и безопасности для пациента работы Юлии Кирилловой не уступают дорогим лицензированным косметологическим клиникам, а вот цены у неё — ниже процентов на 30-50%.

Причина: отсутствие высокой арендной платы, дорогостоящей рекламы, представительских и прочих расходов.

Ботулинотерапия лба, глаз и «межбровки» в клинике вам обойдется минимум в 15’000 рублей, а у Юлии — от 9’000.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую подписаться на Телеграм-канал Юлии!

Стрессанули из-за санкций? Испугались за свою красоту? Я — да, но выход, как говорится, есть всегда!

Планируете отказаться от каких-либо процедур? Если да, то от каких? Я, как вы поняли, — ни за что, ни при каких обстоятельствах с косметологической иглы слезать не планирую.

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